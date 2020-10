La Cambra empeny la Generalitat a invertir 76 M€ per atraure empreses al voltant del Circuit de Catalunya

La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat a la Generalitat que inverteixi 76 milions d'euros al voltant del Circuit de Catalunya per convertir la instal·lació en un pol d'atracció d'empreses de diferents sectors. Segons un informe elaborat pel servei d'estudis de la Cambra, els terrenys que hi ha al voltant del circuit tenen capacitat per atreure més de 140 companyies que podrien donar feina a 2.600 persones.

"Són uns terrenys particularment atractius", ha dit Carme Poveda, autora de l'estudi. Ella mateixa ha explicat que la falta de sòl al Barcelonès (el territori a priori preferit per les empreses) fa preveure que les companyies giraran la mirada cap a la primera i la segona corona metropolitana, on "els dos Vallès tenen una posició privilegiada". Els terrenys que hi ha al voltant del circuit, en concret, "són al costat de l'AP-7, on hi ha molts polígons industrials, té equipaments i bones connexions amb el port i l'aeroport".

La inversió necessària per crear les condicions que demana la Cambra serien de 15 milions per a la construcció d'accessos viaris i de 61 milions per als costos d'urbanització de la zona. Existeix la possibilitat que aquests diners, o almenys una part, es puguin obtenir a través dels fons de reconstrucció europeus.

Poveda ha recordat que la Generalitat ja té aprovat des del 2016 un pla director urbanístic (PDU) per a aquesta zona, motiu pel qual ha subratllat la importància que hi hagi una "agilització dels tràmits". Les obres necessàries "es podrien fer en dos o tres anys" aprofitant que "s'han suspès les regles de disciplina fiscal" i, per tant, el Govern ja no té un marge tan limitat per gastar. "Ara és el moment en què el sector públic ha d'estirar el carro", ha conclòs.

El Govern ho vol fer "per trams"

La Generalitat no té tanta pressa. La proposta de la Cambra és que el Govern impulsi les obres necessàries perquè, d'aquí tres anys (quan el sector privat "estigui sortint del forat" de la crisi del covid-19), les empreses puguin entrar directament a instal·lar-s'hi.

El conseller de Territori, Damià Calvet, creu que aquesta manera de treballar és ineficient perquè, si es fan les obres abans de saber quines empreses s'hi instal·laran, es pot donar la situació que s'hagin de refer per adaptar la parcel·la a cada companyia. Segons Calvet, és millor anar urbanitzant els terrenys "per trams", a mesura que la Generalitat aconsegueixi comercialitzar-los en les fires del sector on participa.

Els detalls del projecte

Al pla presentat per la Cambra hi ha quatre terrenys on es podria treballar: els tres primers són Can Guitet (amb 34 hectàrees), Can Riba-Can Ninou (29 hectàrees) i Torre Pardalera (11 hectàrees). En els tres casos, són terrenys a tocar mateix del circuit i s'hi podrien instal·lar empreses industrials, de serveis recreatius i hoteleres, oficines i empreses tecnològiques.

El quart terreny, el de Palou Sud (de 27 hectàrees), es dedicaria a activitats recreatives i esportives i no és inclòs al PDU aprovat el 2016, cosa que podria implicar més dificultats burocràtiques. Les quatre parcel·les estan repartides entre els termes municipals de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès.