El candidat a la Cambra Ramon Masià reclama canvis a Turisme de Barcelona

L'advocat i empresari Ramon Masià, candidat a la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona, creu que l'actual president de l'entitat, Miquel Valls, hauria de prendre les regnes del consorci Turisme de Barcelona.

Masià ho ha dit en un acte de presentació de la seva candidatura celebrat aquest dijous al Col·legi d'Economistes de Barcelona.

Ramon Masià, que és membre del comitè executiu de Turisme de Barcelona, ha dit que l'organisme té ara "un greu problema de governança" hi que "hi ha molta tensió en el seu sí". Turisme de Barcelona és un consorci format per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç, que presideix l'organisme, i que té com a president executiu a l'hoteler Joan Gaspart.

Segons Masià, "cal que el president de la Cambra (miquel Valls), reassumeixi les seves funcions" per potenciar un organisme que fa 27 anys que té el mateix president i que viu fortes tensions.

Les declaracions de Masià cal emmarcar-les en el procés que viu Turisme de Barcelona després de que a principis de mes el que era director general de consorci, Jordi William Carnes, presentés la seva dimissió del càrrec, després de sortir a la llum una auditoria que avisava d’irregularitats i despeses no justificades relacionades amb allotjaments, viatges i dietes durant la seva gestió.

Respecte a les eleccions a la Cambra, Masià ha dit que confia en que es pugui constituir aviat un Govern a Catalunya, ja que per a que es puguin convocar els comicis només cal un decret de la Generalitat. "Sóc optimista que serà ràpid", ha dit Masià, malgrat que ha matisat que si el procés es retarda "no passa res" i seguirà treballant per bastir una bona candidatura.

Finançament

Masià ha exposat els punts principals del seu programa, amb la idea de potenciar Barcelona com a centre de negocis de la mediterrània i per impulsar serveis camerals, com poden ser la mediació i el arbitratge o potenciar la internacionalització i els serveis a les empreses.

No obstant, reconeix que un dels principals problemes de les cambres és el finançament. En aquest sentit, el membre de la candidatura Xavier Argenté ha indicat que es podria recórrer a algun préstec del Banc Europeu d'Inversions, per beneficiar-se dels actual tipus baixos d'interès, aprofitant que la Cambra té un important patrimoni immobiliari, com la Casa Llotja, la seu de la Diagonal o el solar del 22@ on s'havia de fer una nova seu, dels que es pot treure partit obtenint ingressos recurrents.