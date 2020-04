La Cambra reclama mantenir el confinament total mentre no hi hagi prou tests

La Cambra de Comerç ha demanat aquest dimarts a l'Estat que no aixequi el confinament total fins que no tingui una quantitat suficient de tests per al covid-19 per així poder controlar millor quines persones poden reincorporar-se a les seves feines. "L'Estat s'hauria de preocupar de tenir tests", ha dit el president de l'ens empresarial, Joan Canadell, ja que els que hi ha ara en mans de les administracions i dels serveis sanitaris encara són "insuficients".

Segons el president de la Cambra, si es fessin proves als ciutadans es podria discernir quins treballadors de serveis no essencials estan en condicions de retornar als seus llocs de feina amb el mínim risc i quins han de mantenir el confinament. Si finalment el govern espanyol aixeca part del confinament actual a partir de la setmana que ve, Canadell creu que "no s'hauria de començar al 100%" dels que puguin reprendre la seva activitat.

Canadell considera que, de moment, tots els professionals que puguin mantenir el teletreball ho haurien de continuar fent per precaució, mentre que els que hagin de fer feines presencials que estiguin permeses ho haurien de fer "de manera alternativa" i amb "el màxim de mesures d'higiene i protecció".

A més, la Cambra ha presentat quatre mesures per al govern espanyol dirigides a millorar la liquiditat de les empreses, sobretot les més petites, presentades juntament amb el catedràtic d'hisenda pública de la UPF Guillem López Casasnovas. La primera és la supressió del primer pagament avançat de l'impost de societats previst per a aquest abril, mentre que la segona és l'ampliació fins a aquest mes del termini per decidir com es paga la resta d'aquest impost.

Les empreses espanyoles tenien fins al febrer per decidir si pagaven l'impost de societats segons els resultats que van tenint aquest any o segons els obtinguts l'any passat. Aquesta mesura permetria a les empreses que no facturen o facturen poc no haver d'avançar diners a Hisenda.

Les altres mesures proposades van dirigides a empreses que no tenen accés a crèdit. La Cambra vol que les companyies amb pèrdues puguin recuperar ara el crèdit que tenen amb Hisenda fruit de pèrdues d'anys anteriors. En cas que no tinguin aquests deutes pendents de cobrar amb l'Estat, la Cambra demana que l'Estat ingressi a les companyies les quotes pagades el 2018. Aquesta mesura representaria un cost de 6.000 milions d'euros, a repartir entre autònoms (2.900 milions) i pimes (3.100 milions), segons López Casasnovas.

Aplicació que garanteixi la privacitat

Sobre els contactes amb el Govern, el president de la Cambra ha explicat que treballen per fer una aplicació mòbil per monitoritzar les persones amb símptomes de covid-19 que sigui " privacy first" (privacitat primer) i no suposi una invasió de la privacitat. "Tenim la tecnologia perquè això sigui així", ha afirmat, en referència a les preocupacions que aixeca a nivell de drets civils que les administracions puguin controlar els moviments de persones per motius de salut.