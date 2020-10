La Cambra augura el pitjor escenari de crisi aquest 2020

Els pitjors auguris de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'evolució de l'economia s'estant a punt de complir. L'entitat empresarial ha estimat que l'economia catalana es desplomarà aquest 2020 un històric 12,7%, una xifra que entra dins els pitjors escenaris previstos fa només tres mesos.

Al juliol el servei d'estudis de la Cambra va situar la caiguda del producte interior brut català en una forquilla entre el 10,3% i el 13% en el cas de rebrots grans, per la qual cosa el 12,7% que acota ara és força més a prop de l'escenari més advers que no pas del pronòstic més optimista. Amb tot això, la taxa d'atur serà del 17,5% el 2020 i baixarà fins al 13,6% el 2021, encara per sobre de l'11% de l'any passat.

Malgrat la forta patacada econòmica que patirà Catalunya, el president de la Cambra, Joan Canadell, ha volgut posar "una nota d'optimisme" en el sentit que l'economia recuperarà una part del terreny perdut el 2021, amb un creixement del 6,7%, que pot ser superior si s'hi afegeixen els 31.700 milions en fons provinents de la Unió Europea per a la recuperació i si es mobilitza una part de l'estalvi de les famílies, que l'informe xifra en 12.000 milions.

Les raons per les quals el PIB es desplomarà un 12,7% –segons la Cambra– són diverses. La primera és precisament que el consum familiar caurà un 11,1%, d'acord amb les estimacions, amb el consegüent impacte negatiu sobre l'activitat empresarial, que patirà una caiguda de vendes. Les famílies estan reduint la despesa per dues raons: en primer lloc, perquè a moltes llars entren menys ingressos –perquè tenen membres a l'atur o en ERTO– i, en segon lloc, perquè directament han hagut de consumir menys per culpa dels confinaments, ja que molts comerços van estar tancat durant setmanes. "Hi ha famílies que no han pogut consumir perquè no han pogut. És aquest consum el que s'ha d'incentivar", ha assegurat Joan Ramon Rovira, cap del servei d'estudis de la Cambra.

Aquesta reducció dràstica del consum privat no es compensarà amb el consum públic. La despesa de les administracions pujarà un 4,3% el 2020, però no prou per compensar la falta de despesa de les famílies. La mala conjuntura i les perspectives incertes també afectaran la inversió de les empreses, que pot arribar a davallar un 17,3%.

Punxada del turisme

Una segona causa de la caiguda econòmica és la mala temporada turística d'aquest estiu, que ha deixat tocat un dels principals motors de l'economia catalana en l'època de l'any on acumula una gran part dels ingressos. De fet, els indicadors de confiança en sectors com l'hostaleria i el transport, molt dependents de l'arribada de turistes, van patir fortes caigudes des de l'esclat de la pandèmia, malgrat recuperar-se de cara al quart trimestre de l'any.

Canadell ha afirmat que les administracions han de posar el màxim esforç en aconseguir recuperar tot el turisme que es pugui els pròxims mesos i ja un cop la pandèmia estigui plenament controlada (amb una vacuna o millors tractaments). "Hem de recuperar tot el que puguem –ha dit–. Ja hi haurà el moment més endavant de tenir el debat sobre si [el turisme] té uns costos" per a la ciutat de Barcelona i el conjunt del país.

En aquest sentit, Canadell creu que "més val passar-se d'èxit" i que s'haurien d'estudiar projectes d'ús d'intel·ligència artificial per "modelar la crida al turisme" i "redistribuir el turisme a altres emplaçaments del país" per reduir la pressió a les regions on es concentra actualment, com Barcelona i alguns municipis de la costa.

Finalment, la mala situació de l'economia mundial també s'ha notat en les exportacions, que la Cambra pronostica que es reduiran un 21,6%, mentre que les importacions cauran un 16,5%.

El BBVA preveu una recuperació llarga

Per la seva banda, el departament de recerca del BBVA també ha publicat les seves estimacions macroeconòmiques, en aquest cas per a l'economia espanyola. El banc ha deixat el seu pronòstic de caiguda del PIB espanyol en l'11,5% per al 2020, amb una recuperació del 6% l'any següent, un punt inferior al previst fa alguns mesos. Això vol dir que preveu una recuperació més lenta de l'esperada quan es van aixecar les mesures de confinament al conjunt de la UE.