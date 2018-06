La Cambra es queda sola defensant Faura com a nou president de la Fira

Ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Barcelona donen suport a l’opció perquè Kim Faura, director general de Telefónica a Catalunya, sigui el pròxim president de Fira de Barcelona i substitueixi Josep Lluís Bonet, segons fonts consultades per l’ARA. Així li han fet saber a Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, principal valedor de la figura de Faura i que argumenta que aquest nom havia sigut consensuat prèviament amb membres de l’anterior govern de la Generalitat.

La proposta ha generat malestar perquè es considera que Valls no ha tingut voluntat de pactar el nom en el marc de la comissió institucional de Fira de Barcelona, un ens de caràcter consultiu en què coincideixen totes tres institucions i en el qual es reparteixen a parts iguals la capacitat de decisió. Les fonts consultades consideren que Fira de Barcelona ha d’estar presidida per un directiu d’una empresa amb seu a Catalunya.

Tot i aquestes divergències, el ple de la Cambra va ratificar ahir el nom dels cinc directius proposats perquè s’incorporin al consell d’administració de Fira de Barcelona. A part de Faura, la llista la completen Mar Alarcón (Social Car), Helena Guardans (Sellbytel), Pau Relat (MAT Hòlding) i Manuel Vallet (Hotels Catalonia). Es dona per fet que la comissió institucional de Fira de Barcelona (amb repartiment equitatiu de les tres institucions) ratificarà el seu nomenament. A l’òrgan de govern coincidiran amb Luis Conde, Miquel Martí, Agustí Cordón i Pedro Fontana, que ja en formen part. Les noves incorporacions suposaran la sortida, entre d’altres, de l’actual president, Josep Lluís Bonet.

Fins i tot al si de la Cambra la decisió de Miquel Valls ha estat criticada. Així ho van fer notar alguns membres del comitè executiu quan aquest va aprovar el llistat de noms fa deu dies. Es critica el fet que Valls hagi pres una decisió d’aquest tipus, que consideren personal, quan el seu càrrec està pendent de les eleccions que se celebraran els pròxims mesos. Ahir va haver-hi moviments entre membres del ple de la corporació cameral per tractar d’impedir la votació, intentant que no hi hagués prou assistents a la convocatòria. Finalment, van assistir-hi prou vocals (una persona més del quòrum imprescindible) i la proposta va poder ser aprovada. No va haver-hi ni una menció al paper de Faura com a possible presidenciable de Fira de Barcelona ni tampoc es van sentir opinions contràries al plantejament de Valls.

Tots aquests moviments queden ara pendents del que passi en la pròxima reunió de la comissió institucional i en el posterior consell general de la Fira de Barcelona, que és, en definitiva, on s’escollirà el nou president.

La celeritat amb què ha actuat Valls ha generat estranyesa en les dues administracions, que han de decidir de forma paritària qui serà el nou president de Fira de Barcelona. Mig consell d’administració de l’entitat té el mandat caducat des del juliol de l’any passat. I aquest argument és, segons fonts internes de l’organització, prou important per evitar ara la precipitació de la qual acusen Valls. Defensen que, tot i la interinitat d’alguns consellers -entre ells, el president-, l’activitat al consell respon a la màxima normalitat i que no seria greu si aquesta situació continués uns mesos més. Altres fonts van negar aquesta posició i van urgir a executar els relleus abans de les vacances d’agost.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és, en part, responsable que el consell d’administració de la Fira de Barcelona no s’hagi renovat quan tocava. Primer perquè volia forçar una presidència femenina, a la qual encara no ha renunciat. Després perquè, amb la Generalitat intervinguda arran de l’article 155 de la Constitució, va argumentar que preferia esperar a prendre la decisió definitiva un cop el nou Govern estigués conformat. Segons aquests tempos, ha arribat el moment de prendre la decisió. Però falta el consens, amb què en cap cas compta Miquel Valls.

Malgrat les diferències amb l’encara president de la Cambra, tant l’Ajuntament de Barcelona com el Govern estan mantenint una estratègia de no confrontació pública amb la Cambra. En l’actual situació, algunes fonts plantegen que es podria tornar a recuperar la figura de Miquel Martí, president del grup Moventia. La seva figura generava dubtes al govern de Barcelona en Comú, que havia arribat a plantejar el nom d’Helena Guardans, una figura que tampoc convenç la Generalitat.

La complexitat dels nous nomenaments són una expressió del joc d’equilibris institucional que es juga a la Fira de Barcelona, una entitat cabdal en la marxa de l’economia de la capital catalana, i del poder que atresoren les organitzacions empresarials. Malgrat la controvertida presidència de Josep Lluís Bonet, a qui es retreuen els seus posicionaments polítics contraris a la celebració d’un referèndum independentista, l’entitat és la responsable que Barcelona sigui la seu cada any d’un dels principals salons que se celebren al món: el Mobile World Congress. A més, és l’organitzador de múltiples salons propis. En conjunt, l’entitat calcula que la seva activitat deixa 2.600 milions d’euros a l’àrea metropolitana.