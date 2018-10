La Cambra modera les previsions per a Catalunya però espera que encara creixi un 3% aquest any

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reduït en una dècima, fins al 3%, les seves previsions de creixement de l'economia catalana aquest 2018. De cara al 2019, la Cambra també refà a la baixa la previsió de creixement dues dècimes, fins al 2,5%. Les estimacions presentades aquest dimecres són superiors a la mitjana espanyola, que creixerà un 2,6% el 2018 i un 2,3% l'any vinent, segons aquesta institució.

Els pronòstics de la Cambra superen en mig punt els vaticinis presentats ahir per BBVA Research, que també va refer la seva previsió de creixement, però augmentant-la des del 2,1% fins al 2,5%.

La disminució de la previsió per aquest anys es deu, segons la Cambra, a "un

menor dinamisme de les exportacions". Pel 2019, l'entitat veu indicis de desacceleració a nivell català i espanyol provocats, principalment, pel "context internacional", marcat per un augment de les polítiques proteccionistes arreu del món i una possible pujada de tipus d'interès a la zona euro.

L'estudi de la Cambra considera que l'evolució del Producte Interior Brut (PIB) en el tercer trimestre de 2018 "ha estat molt positiva", amb un creixement del 0,7% respecte el trimestre anterior, la mateixa xifra que en els dos trimestres anteriors, i del 2,9% interanual. Per al darrer quart de l'any, l'entitat preveu una moderació d'una dècima, de manera que l'evolució seria d'un 0,6% positiu.

Catalunya continuaria registrant una taxa de creixement més elevada que el conjunt d’Espanya ja que, segons estimacions del Banc d’Espanya, l’economia espanyola hauria crescut el tercer trimestre un 0,6% en relació al trimestre anterior (una dècima menys que Catalunya) i un 2,5% en termes interanuals (quatre dècimes menys que Catalunya).

En comparació amb el mateix període de 2017, entre els mesos de juliol i setembre d'aquest any el PIB català hauria crescut un 2,9%, dues dècimes per sota que en el període entre abril i juny. Malgrat la reducció, l'entitat presidida per Miquel Valls destaca que Catalunya ha registrat "durant 4 anys consecutius creixements del 2,8% o superiors".

Per sectors, "la indústria continuarà sent el sector més dinàmic el 2018, amb un creixement del 4,6%, clarament superior al de la construcció (3,6%) i els serveis (2,6%)", segons l'estudi. La Cambra creu que "bona part del diferencial de creixement amb Espanya s’explica precisament per la millor evolució del sector industrial a Catalunya".

Un dels altres punts destacats de l'informe és "l’empitjorament de la confiança empresarial per als propers mesos, especialment en el Comerç, i Hostaleria i Transport" i recorda que "el 2018 marca un canvi en la tendència en les expectatives empresarials". Segons l'índex de confiança empresarial de l'entitat, "Catalunya registraria els quatre trimestres de 2018 en taxes negatives", demostrant que la confiança dels empresaris un any de davallada.

La Cambra de Comerç barcelonina també destaca la "frenada" del sector turístic. El nombre de pernoctacions hoteleres acumulades en els primers nous mesos de l'any va caure un 2,6% respecte el mateix període de 2017, de manera que "el 2018 es converteix en el primer any negatiu a Catalunya des del 2009". A més, l'entitat destaca que "la caiguda està sent més intensa que a la resta d’Espanya", on és d'un 0,2%,perquè la contracció del sector "va començar abans" a Catalunya. La caiguda de pernoctacions afecta sobretot els turistes espanyols, que les han reduït un 5%, mentre que els visitants estrangers només ho han fet un 1,7%, tot i que "aquesta frenada del turisme estranger en quantitat no es produeix en qualitat ja que el 2018 la despesa mitjana del turista augmenta un 11% respecte a l’any anterior".