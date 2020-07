Les cambres de comerç, la Cecot i el RACC carreguen contra l'allargament dels peatges pel covid-19

El Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, la patronal vallesana Cecot –associada a Foment del Treball– i el RACC han criticat que el govern espanyol vulgui compensar les concessionàries d'autopistes de peatge de l'Estat, tal com ha explicat l'ARA. El govern va aprovar la setmana passada un decret llei que estableix les compensacions que aquestes concessionàries poden rebre com a compensació per l'afectació del covid-19. Aquestes compensacions implicaran que els peatges de l'AP7 i de l'AP-2, que s'haurien d'acabar el 31 d'agost de l'any vinent, finalment s'allarguin una mica més, tot i que no n'hi ha cap data encara.

En un comunicat conjunt publicat aquest dimarts, les tres entitats expressen "l'absoluta oposició a la possibilitat que el govern central prorrogui les concessions a les empreses concessionàries de les autopistes de peatge". El decret estatal, en efecte, estableix la possibilitat de restituir a les companyies les pèrdues ocasionades per la baixada de trànsit a les autopistes fruit dels confinaments i de l'aturada d'una gran part de l'activitat econòmica entre el 14 de març i el 21 de juny. A més, la norma indica que la compensació no s'ha de fer amb transferències econòmiques, sinó allargant els períodes de concessió.

Inicialment la principal concessionària d'Espanya, Abertis, va demanar al govern de Pedro Sánchez que compensés les pèrdues causades pels confinament però el ministre de Transport, José Luís Ábalos, s'hi va negar públicament. Però la setmana passada l'executiu va canviar de posició i va aprovar el decret que ho autoritzava. "Cal recordar que aquesta mesura va ser descartada pel ministre de Transports, José Luís Ábalos, el mes d'abril passat", critica el comunicat de les tres organitzacions empresarials, que afegeixen que "sorprenentment" l'Estat ara recupera la petició d'Abertis "per ajudar els comptes d'explotació d'unes empreses concessionàries que, gràcies al negoci de les autopistes, presenten any rere any uns beneficis enormes".

Justament a l'abril, en ple estat d'alarma, els dos principals accionistes d'Abertis, la italiana Atlantia i la constructora ACS –presidida per Florentino Pérez– van aprovar repartir-se un dividend de 875 milions d'euros al novembre. "Si finalment aquesta pròrroga a les concessionàries tira endavant, l'Estat demostraria més sensibilitat cap a aquestes grans concessionàries que cap als ciutadans i el teixit empresarial, majoritàriament format per pimes", continua el text. I afegeix que la pròrroga de les concessions "constituiria un nou greuge que se sumaria al que històricament ja ha patit Catalunya en l'àmbit dels peatges".

Les cambres, la Cecot i el RACC van adreçar una carta a Ábalos demanant-li que no allargués les concessions però "no en va tenir cap resposta", es queixen. A més, les tres entitats destaquen que les dues vies afectades per una possible pròrroga, l'AP-7 i l'AP-2, són "dues artèries fonamentals" per a l'economia catalana que "estan amortitzades amb escreix".