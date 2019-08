Camil Ros (UGT) demana que Ryanair no tingui "barra lliure" per fer el que vulgui

"Oi que opera a Barcelona? Oi que opera a molts llocs de l'Estat? Ryanair no pot tenir barra lliure per decidir d'on marxa i on es queda". Així de contundent s'ha mostrat aquest dissabte al matí Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, respecte a la decisió de l'aerolínia irlandesa de tancar la base que té a Girona.

El representant del sindicat, que ha anat a l'aeroport del Part per donar suport al personal de terra d'Iberia en vaga, considera que la presència de Ryanair als aeroports catalans ha de ser un paquet. "A Ryanair se li van obrir les portes de la T2 del Prat en detriment dels aeroports de Reus i de Girona –ha aprofundit Ros–. Això ara s'ha d'equilibrar".

El portaveu ha aprofitat per recordar que la UGT va alertar fa anys que es tractava d'una empresa que, "per més que estigués a Girona, a la mínima que tingués problemes marxaria". De fet, segons explica Camil Ros, el sindicat ja havia avisat que s'havien de buscar alternatives perquè l'aeroport no depengués només de la companyia aèria irlandesa.

Ryanair va comunicar ahir oficialment als empleats de les bases de Girona, Gran Canària, Tenerife Sud i Lanzarote que el 8 de gener de l'any vinent tancarà aquests espais i que, per això, comença un procés d'acomiadament col·lectiu. El moviment pot afectar 512 treballadors, 164 dels quals pertanyen a la base catalana.

En definitiva, segons Camil Ros, és una mala notícia. "Era un element clau per al turisme de les comarques de Girona, i ajudava al turisme de Barcelona –ha expressat el secretari general d'UGT a Catalunya–. Les administracions públiques s'han d'implicar perquè no es converteixi en un edifici buit de contingut".

Per la seva banda, Isidre Gavín, secretari d'infraestructures de la Generalitat, ha insinuat en declaracions a TV3 que Ryanair pot estar buscant negociar unes condicions econòmiques millors amb aquest anunci. L'alt càrrec del departament ha insistit, si més no, que dilluns demanarà una reunió urgent amb l'aerolínia irlandesa per tractar la qüestió i saber quins són els plans que la companyia té per a l'aeroport de Girona.