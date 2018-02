Canvi històric: els fons passen a tenir el control de Gas Natural

El control conjunt que La Caixa i Repsol exercien a Gas Natural des de la seva configuració actual -iniciada l’any 1992, quan es van fusionar Catalana de Gas i Gas Madrid- s’ha acabat. Ahir la petroliera que presideix Antoni Brufau va anunciar l’acord per vendre el que encara controlava a la gasista, un 20% del capital, a uns fons controlats per la gestora CVC. L’acord, pendent de diverses autoritzacions, preveu també que CVC obtingui tres cadires del consell d’administració de Gas Natural Fenosa, on La Caixa, primer accionista amb el 24%, en té quatre, i el fons nord-americà GIP, amb un 20%, en té tres. El primer accionista, per tant, continuarà sent La Caixa, però entre els fons sumaran una participació superior.

Francisco Reynés, escollit fa poc president executiu de Gas Natural, haurà de lidiar ara, doncs, amb un consell en què la representació de dominicals -consellers nomenats pels principals accionistes- tindrà majoria dels fons (3 de GIP i 3 de CVC). En aquest moment el consell de la gasista té 16 membres, 10 són dominicals i la resta independents.

Els fons no són socis industrials, com ho han sigut tradicionalment La Caixa i Repsol, sinó financers. Això vol dir que el seu foc principal és la rendibilitat. Acostumen, per tant, a pensar més en el curt termini i demanen elevats dividends. La presència de tots aquests fons estrangers, per tant, pressionarà la nova cúpula de Gas Natural per obtenir més rendibilitat per a l’accionista. Reynés ja té experiència amb CVC, ja que va tenir el fons com a accionista quan era vicepresident i conseller delegat d’Abertis.

L’acord de venda el va anunciar ahir al matí Repsol en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte implica la venda del 20% de les accions de Gas Natural a Rioja Bidco Shareaholdings SLU, una societat dels fons controlats per CVC, a 19 euros per acció, amb la qual cosa el preu global de l’operació és de 3.816 milions d’euros. Corporación Alba, de la família March, ha invertit 500 milions per un 20% de Rioja i, per tant, obtindrà una participació indirecta del 5% a Gas Natural. El preu que pagarà CVC és el mateix que va pagar GIP al setembre del 2016, quan va comprar un 20% de Gas Natural després d’arribar a un acord amb La Caixa i amb Repsol, pel qual cada un dels socis li va vendre un 10%.

Amb la venda, Repsol aconseguirà unes plusvàlues d’uns 400 milions. Una bona injecció de recursos que la petroliera podrà destinar a la seva estratègia de creixement, però sense urgència per buscar una inversió alternativa, segons fonts de l’empresa. Gas Natural ha viscut un mes de febrer mogut, amb l’arribada a la presidència amb tots els poders executius de Francisco Reynés, en substitució d’Isidre Fainé, que era el president, i Rafael Villaseca, que era el conseller delegat.

Per tancar definitivament la venda de Repsol a CVC s’hauran de complir algunes condicions, com ara obtenir el permís de les autoritats de Mèxic, Corea del Sud, el Japó i Alemanya. També s’haurà d’aconseguir la no oposició expressa del Banc Central d’Irlanda per l’adquisició indirecta d’una participació significativa a Clover Financial & Treasury Services.

L’entrada en el capital de CVC a Gas Natural deixa pràcticament la meitat de capital de l’empresa d’origen català en mans estrangeres. Un 20% és de GIP, un altre 20% de CVC, un 3,85% pertany a l’algeriana Sonatrach, i la gestora de fons Capital Research va anunciar recentment que té un 3% de l’empresa gasista. En total sumen gairebé el 47% de l’empresa que presideix Reynés.

A la recerca de socis financers

Gas Natural va emprendre una etapa de canvis la tardor del 2016, quan va donar entrada a GIP. La gasista, que surt a les travesses de possibles operacions de concentració en el mercat energètic europeu, ha seguit una política de desinversions i cerca de socis financers per als seus negocis. Gas Natural té el fons KIA com a soci en la filial de generació internacional, GPG. Però a més, també s’ha venut algunes companyies a Itàlia i Colòmbia, i ha donat entrada com a socis amb un 20% del capital a Allianz Capital Partners i Canada Pension Plan Investment Board en la seva nova filial de distribució a Espanya, Nedgia.

190 M€ de plusvàlues a Itàlia

Gas Natural Fenosa va completar ahir la venda del seu negoci de comercialització de gas i electricitat a Itàlia a Edison, filial del grup francès EDF, una operació que li generarà unes plusvàlues per valor de 190 milions d’euros aquest any. Gas Natural va assegurar que, després de rebre l’aprovació de les autoritats de competència europees, ha completat la venda del 100% de Gas Natural Vendita Itàlia, la seva empresa de comercialització de gas i electricitat al país transalpí. L’1 de febrer Gas Natural Fenosa ja va completar la venda del 100% de la seva companyia de distribució de gas a Itàlia, denominada Nedgia SpA, a 2i Rete Gas.