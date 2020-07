Canvi a la presidència de Nestlé Espanya després de 12 anys

Després de 12 anys ocupant la presidència de Nestlé Espanya, Francisco Castañer ha estat substituït pel fins ara director financer de la multinacional a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord, Harold Humbert, segons va publicar aquest dijous el Registre Mercantil. La multinacional va confirmar el canvi a l’ARA i va assegurar que és fruit de la seva “política interna”, ja que Castañer “ha superat l’edat professional activa dins de l’empresa”. Castañer va començar a treballar a Nestlé l’any 1964 i abans de la presidència a Espanya també havia sigut vicepresident executiu de la companyia a Suïssa.

El ja nou president es va incorporar a la multinacional l’any 1995 i ha ocupat diversos càrrecs en diferents filials, com les de França o Suïssa, on vivia abans de ser nomenat el màxim responsable de Nestlé Espanya. De fet, Humbert ja havia treballat a les oficines d’Esplugues del Llobregat del 2012 al 2016 com a director financer d’Espanya i Portugal, segons recull el seu perfil de LinkedIn. Aquest, però, no és l’únic canvi que hi ha hagut a la cúpula directiva de la companyia des que va esclatar la crisi del coronavirus. Al maig, la multinacional confirmava que Michel Fernandes, de nacionalitat francesa i que treballa a l’empresa des del 1998, assumia el càrrec de director financer d’Espanya i Portugal substituint en aquest cas Jorge Olalde, que des de l’1 de juny és el nou responsable de finances de la secció d’aigües de Nestlé per a Europa, l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica.

Més de 4.000 empleats

Nestlé Espanya, que té deu centres de producció a l’Estat, va tancar el 2019 amb una facturació de 1.995 milions d’euros i una plantilla de poc més de 4.000 treballadors. La multinacional fa només dos anys que també va canviar el seu director general a Espanya. Jacques Reber, que en aquell moment era el director general de la companyia a les Filipines, va ocupar el lloc de Laurent Dereux, que es va jubilar.