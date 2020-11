Pimec demana rebaixes fiscals després del caos en les ajudes als autònoms

La patronal Pimec considera que calen mesures de tipus impositiu per ajudar els autònoms, després del caos que es va produir dilluns i dimarts amb la convocatòria d'ajudes de la Generalitat per als autònoms. La vicepresidenta de Pimec-Autònoms, Carme Garcia, en una entrevista a TV3, ha indicat que "cal que l'Estat faci alguna reducció impositiva".

"No pot ser que redueixis la facturació un 50% i hagis de pagar els mateixos impostos. És un dels temes que graven més, resten tresoreria i creen molta angoixa", ha indicat Garcia. En aquest sentit, ha recordat que hi ha ajuntaments que sí que han pres mesures per rebaixar taxes municipals, però ha reclamat una acció en aquest sentit per part de l'Estat.

Sobre les ajudes de la Generalitat, que només han arribat a 10.000 dels més de 400.000 autònoms en una cursa entre els beneficiaris per aconseguir-les, Carme Garcia ha indicat que l'allau era previsible perquè en aquest cas hi havia més autònoms que se'n podien beneficiar i el volum de l'ajuda (2.000 euros) era més elevat que en casos anteriors.

No obstant, ha deixat clar que una ajuda de 2.000 euros no és suficient. "Permet allargar i donar temps perquè arribin els fons europeus o la vacuna", ha indicat. "Són necessaris, però no suficients", ha reblat. Sobre l'actuació del Govern en aquest repartiment de les ajudes, la representant de Pimec-Autònoms ha indicat que encara no han parlat amb cap membre de l'executiu català per analitzar què va passar.

Cobrament amb retard

La vicepresidenta de Pimec-Autònoms també ha demanat que les ajudes es cobrin de manera immediata. "Les subvencions habituals es cobren als nou, deu mesos o un any", ha indicat, "però en la situació actual, això no val".