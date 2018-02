La gestora Capital Research irromp en l'accionariat de Gas Natural amb un 3%

Capital Research and Management Company, la gestora de fons propietat del fons nord-americà Capital Group, ha irromput en el capital de Gas Natural Fenosa amb una participació del 3%. L'entrada en el capital es produeix en ple període de canvis en l'energètica, en la que Francisco Reynés ha pres les regnes de la companyia com a president executiu.

Segons consta en els registres de la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV), la gestora de fons controla de manera indirecta un total de 30,414 milions de títols de l'energètica, representatius d'un 3,039% del seu capital.

Als actuals preus de mercat, segons informa Europa Press, aquesta participació que posseeix Capital Research and Management Company a través d'instruments financers a Gas Natural Fenosa té un valor d'uns 560 milions d'euros.

L'entrada del gestor de fons nord-americana al capital de Gas Natural es produeix en un moment de canvis en el grup, després del relleu en la seva cúpula amb el nomenament de Reynés com a nou president executiu, succeint en el càrrec a Isidre Fainé, i la sortida de Rafael Villaseca com a conseller delegat.

A més, Capital Research emergeix en el capital de l'energètica quan es poden registrar nous moviments en el seu accionariat, després que fa més d'un mes Repsol confirmés que havia rebut "mostres d'interès" de diversos inversors, entre els quals es troba el fons CVC, per la seva participació del 20% en la companyia, encara que no ha pres cap decisió respecte a una possible desinversió.

Criteria Caixa -el holding d'inversions de La Caixa- és el principal accionista de Gas Natural, amb una participació del 24,4%, seguit de Repsol i GIP, que compten cada un amb el 20% del capital. L'algeriana Sonatrach és el quart màxim accionista amb un 4%.

No és la primera vegada que la gestora de fons esdevé protagonista en el capital d'una companyia immersa en moviments corporatius. El fons nord-americà ja va sorgir a Abertis, aprofitant la revaloració de la seva acció per la guerra d'ofertes de la italiana Atlantia i l'alemanya Hochtief, filial de la constructora ACS.