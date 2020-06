Caprabo no remunta: les vendes tornen a caure un 13% i factura 790 M€

Caprabo continua sense remuntar. La cadena de supermercats, que en els últims mesos s'ha vist envoltada per rumors de venda que sempre ha negat, ha tornat a tancar un any amb una reducció de vendes. L'exercici 2019 –que va de l'1 de febrer del 2019 al 31 de gener del 2020– ha facturat 790 milions d'euros, cosa que suposa una caiguda del 13% en comparació amb un any enrere. La xifra queda molt lluny dels gairebé 2.200 milions d'euros que va facturar el 2008. I, a això, se li ha de sumar que té una quota de mercat de només el 5%, menys de la meitat que fa una dècada.

L'empresa justifica la reducció del volum de negoci perquè té menys botigues en funcionament que el 2018. Concretament, Caprabo va tancar l'exercici fiscal amb 303 supermercats, 29 menys que l'any anterior. Aquesta disminució es deu al fet que la cadena ha decidit centrar el negoci, o el que anomena "adequar el perímetre de la companyia", a Catalunya i Andorra.

Tot i així, Caprabo, que dona feina a 3.000 empleats, ha inaugurat 12 nous establiments el 2019, malgrat els tancaments d'altres locals. Aquestes noves obertures entren dins del "pla d'expansió" de la marca per "tot el territori de Catalunya".

La cadena catalana va centrar l'activitat del 2019 en "la transformació de la seva xarxa total de

supermercats per adaptar-los a un model de nova generació" i en "la reforma de la seva xarxa logística", amb millores al centre de distribució d'Abrera i l'avenç de les obres de construcció de la nova plataforma de distribució del Prat de Llobregat. Aquest centre logístic entrarà en funcionament aquest mateix mes de juny, amb 24.600 metres quadrats i una inversió de 20 milions per gestionar la venda online i els productes frescos.

Eroski segueix reduint deute

La matriu de Caprabo des del 2007, el grup cooperatiu basc Eroski, va tancar el 2019 amb un benefici net de 45 milions d'euros, un increment de més de 43 milions respecte al 2018. Les vendes del grup, però, van disminuir un 2,4% fins als 5.266 milions d'euros, segons un comunicat de l'empresa.

A més, l'empresa va tancar l'exercici amb una reducció del deute total del grup de 263 milions d'euros, després de l'acord tancat amb els creditors l'any passat. En els últims deu anys, el conglomerat basc ha retornat uns 1.900 milions d'euros del deute, que acumulen principalment diverses entitats bancàries.