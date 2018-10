Captar talent per anar “més enllà del turisme”

Vendre innovació i allunyar-se de la imatge de gran destinació turística. Amb aquesta idea Barcelona Global -una associació que agrupa 146 empreses de la ciutat, des de pimes fins a multinacionals- va organitzar ahir el Barcelona MBA Day. En aquesta jornada, 600 estudiants de màster en administració d’empreses (MBA, en anglès) de les tres escoles de negocis més grans de la ciutat van visitar seus o instal·lacions d’algunes companyies destacades, on van ser rebuts per responsables que els presentaven l’empresa, les seves activitats i la ciutat. El dia va acabar amb un còctel a l’auditori d’un dels principals edificis de districte 22@. Turisme en estat pur, però sense sol i platja, sinó totalment empresarial i dirigit a futurs alts directius.

Organitzats en grups de 25 estudiants, cadascun va visitar dues companyies barcelonines del mateix sector. Un d’aquests grups va sortir a les tres de la tarda en autocar de l’escola Eada en direcció a la Torre de Collserola amb estudiants de tres continents. Un cop allà, els va rebre Toni Brunet, director de relacions institucionals de la multinacional de telecomunicacions Cellnex, propietària de la torre, que els va fer una presentació en anglès sobre les activitats de l’empresa destacant-ne el caràcter tecnològic i innovador. “Tot el que sigui promocionar Barcelona ens sembla positiu”, diu Brunet, que destaca la idea de vendre la ciutat com “un lloc atractiu per als negocis, amb un escosistema empresarial que afegeix valor més enllà del turisme”.

Després de la xerrada, els estudiants van visitar el centre de control de la torre i pujar al mirador, a més de cent metres d’alçada. Els mòbils treuen fum amb selfies amb la ciutat als peus.

“El programa del màster em va interessar molt, però buscava de totes totes alguna cosa a Barcelona”, explica l’Elias, un estudiant del Líban i enginyer de camins. En canvi, l’alemanya Rebecca va elegir la ciutat pel curs. “No hi coneixia ningú, però és fantàstica”, afegeix sobre Barcelona. La bona imatge exterior de la capital és innegable.

A la recerca de talent

De Collserola, l’autocar va baixar fins a la seu de la GSMA, organitzadora del Mobile World Congress, i de la fundació Mobile World Capital. La directora general de GSMA, Therese Jamaa, va ser una de les ponents de la presentació, en què es ven Barcelona com un dels màxims centres d’innovació tecnològica i de start-ups d’Europa, i on s’informa els estudiants que la ciutat va escassa de talent. “Pel MWC milers de persones visiten Barcelona i se’n van”, diu Jamaa. La jornada té com a objectiu que el talent es quedi.