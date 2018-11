Carlos Ghosn: L'assassí de costos que va ressuscitar Renault i Nissan

Les autoritats nipones han detingut Carlos Ghosn, president de Nissan Motor i líder de l'aliança Renault-Nissan, un dels homes de negocis més reputats del món i referent de la indústria de l'automoció després d'haver portat els beneficis primer a Renault i després a Nissan quan passaven per una situació molt difícil i estaven en pèrdues.

Ghosn, nascut a Porto Velho (Brasil) l'any 1954, té la nacionalitat francesa, però els seus orígens són libanesos. De fet, quan tenia sis anys va marxar del Brasil al Líban amb la seva mare i els seus germans, i hi va acabar els seus estudis de batxillerat. Allà es va preparar per entrar a la universitat i els seus estudis superiors els va fer a França. El 1974 es va graduar en enginyeria a l'Escola Politècnica de París, i el 1978 es va graduar a l'Escola Nacional Superior de Mines de París.

En la seva trajectòria professional es va guanyar l'apel·latiu de 'The cost killer' (l'assassí de costos) quan va aplicar unes fortes retallades a Renault per revertir la situació de la companyia francesa, que estava en pèrdues. La seva fama va anar creixent i fins i tot es va publicar un llibre de manga explicant la seva vida. També va rebre reconeixements com el d'Home de Negocis de l'Any de l'Àsia el 2002, concedit per la revista 'Fortune'. Aquesta revista el va situar també el 2003 com un dels 10 homes de negocis més influents de fora dels Estats Units, i l'edició asiàtica de la revista el va nomenar aquell any home de l'any.

També la consultora PwC i el 'Financial Times' el van destacar com un dels principals homes de negocis del món els anys 2003, 2004 i 2005.

Carlos Ghosn va iniciar la seva carrera professional l'any 1978 a la multinacional francesa de neumàtics Michelin. Va ocupar-hi diferents càrrecs i responsabilitats. El 1996 la multinacional francesa de l'automòbil Renault, que passava per una difícil situació econòmica, el va fitxar com a vicepresident executiu.

Des d'aquest càrrec tenia la responsabilitat sobre les compres, la investigació, la enginyeria, el desenvolupament, les operacions de motors i la fabricació. La reestructuració radical que va fer de l'empresa va portar Renault a obtenir beneficis només un any després, el 1997, això sí, guanyant-se l'apel·latiu de 'The cost killer'.

Després, el 1999, Renault va segellar una aliança amb Nissan. La marca nipona, que té a Barcelona una de les fàbriques europees, passava per una difícil situació econòmica. Ghosn va utilitzar els mètodes i l'experiència a Renault per enlairar de nou la marca japonesa, i això el va portar a ser una superestrella dels negocis a l'Àsia.

A mesura que els mercats automobilístics de l'Europa Occidental i el Japó agafaven força, Ghosn va defensar un cotxe barat per a les masses en mercats emergents i va abraçar el vehicle elèctric abans que molts altres. L'executiu creia que hi havia massa fabricants de cotxes al món i que la consolidació continuaria, i el 2016 va afegir la japonesa Mitsubishi Motors Corp a l'aliança.



E n els últims mesos l'atenció s'ha centrat en la manera de simplificar la complexa xarxa de participacions entre els socis de l'aliança. Al març, fonts pròximes van dir a Reuters que els socis de l'aliança discutien plans per crear una vinculació més estreta en la qual Nissan adquiriria la major part de la participació del 15% que l'estat francès té Renault.



El diari japonès 'Yomiuri' ha informat aquest dilluns que Ghosn havia estat detingut. D'altra banda, fonts de Nissan han explicat que la junta directiva ja en prepara la destitució en una pròxima reunió. L'interrogatori s'ha produït després que l'empresa fes una investigació interna i detectés "faltes greus". El fabricant de cotxes convocarà una roda de premsa per explicar el cas. El directiu hauria ocultat a l'empresa la seva remuneració real i hauria fet servir per a ús personal actius corporatius.