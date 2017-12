Carmena destitueix el regidor d'Hisenda perquè no aprova el pla econòmic

260x366 L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. EFE L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. EFE

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha destituït el regidor d'Economia i Hisenda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, davant l'anunci d'IU i del mateix regidor que aquest dilluns no seran presents en el ple en què es preveu aprovar el nou pla econòmic financer (PEF) per complir amb la regla de despesa. Aquesta era una mesura necessària per lliurar-se la intervenció dels comptes dictada pel ministeri d'Hisenda.

Carmena ha signat aquest matí de dilluns el decret de cessament i el del nomenament del nou regidor: Jorge García Castaño. IU havia demanat que abans que es votés el PEF el poguessin avalar les bases d'Ahora Madrid, cosa a la qual Carmena es va negar al·legant que la junta de govern ja havia aprovat el text.

Sánchez Mato ha afirmat: "Ha sigut un privilegi treballar per a Madrid durant aquests dos anys i mig. Un 10 a tot el meu meravellós equip i al funcionariat. Els errors són meus; els encerts, col·lectius". Ho ha dit a través del seu compte de Twitter.