Casa Seat: la festa que no va ser

Vidres tapats amb paper i la porta tancada. Aquesta és l'aspecte que tenia aquest dijous Casa Seat, l'emblemàtic espai que l'empresa d'automoció tenia previst obrir aquest Sant Jordi al centre de Barcelona. Al lloc, privilegiat, la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Diagonal, no hi ha ningú. Només un reporter d'una televisió estrangera, amb el seu càmera i el productor, s'han posat davant de l'edifici per tenir una perspectiva d'un passeig de Gràcia buit en plena diada.

Darrera l'espai de Seat, on està previst que Ametller Origen obri també un espai de restauració, s'alça l'edifici en obres de la que va ser l'emblemàtica seu del Deutsche Bank, ara en plena reconversió per convertir-se en apartaments de luxe que gestionarà la cadena hotelera Mandarin.

El silenci i la solitud de l'espai de Seat contrasta amb la remor que surt de l'edifici alt adjacent, on els obrers de la construcció, equipats amb mascaretes i guants, continuen treballant per convertir l'esquelet que queda de l'antiga seu bancària en 34 pisos inabastables per a la majoria de butxaques. L'espai buit i pendent d'inauguració és una bona metàfora d'una companyia que està ara sense president, amb un ERTO, la fàbrica tancada i en un context complicat.

Seat no ha aconseguit inaugurar el seu centre el dia més festiu de l'any, com volia. Haver escollit el dia de Sant Jordi per obrir un centre de trobada i d'imbricació amb la ciutat era tot un símbol. Una de les herències del fins fa poc més de tres mesos president de l'empresa d'automoció, Luca de Meo, un enamorat de Catalunya i Barcelona, com va demostrar amb l'elecció de Tarraco com a nom per al cotxe més alt de la gamma de l'empresa o el-Born per al primer automòbil elèctric de la firma.

L'obertura de Casa Seat haurà d'esperar. Avui, però, ha obert virtualment als ciutadans donant la possibilitat d'enviar una rosa i un poema d' Emily Dickinson, Federico García Lorca o Joan Salvat-Papasseit, entre altres autors –en català, castellà o anglès–, a través d'internet i les xarxes socials a tots aquells que han connectat amb la seva pàgina web. Unes roses virtuals dissenyades per l'il·lustrador Conrad Roset, artífex dels escenaris del videojoc GRIS, de Nomada Studio, i que acumulaven més de 6.000 descàrregues a mitja tarda, segons el portaveu de Casa Seat.

Agenda virtual

Els responsables de l'espai ja estan treballant en una agenda d'actes virtuals per als pròxims dies per la situació de confinament, però esperen poder obrir com abans millor. "Volem que sigui un punt de trobada amb la societat, la cultura, els artistes, i tot i que es poden fer moltes coses de manera virtual, està concebut com un espai de trobada física", explica un portaveu de l'empresa. De moment, ja s'està preparant una cibertrobada sobre mobilitat.

Els barcelonins, mentrestant, hauran d'esperar per saber què es Casa Seat, aquest edifici de quatre plantes i 2.600 metres quadrats que vol convertir-se en un referent de la ciutat per reunir el talent i les noves tendències, el disseny i la innovació, la nova mobilitat, la cultura i l'art. Un centre que ha de ser viu i obert, amb zona de restauració, auditori, espais de treball i exposicions.