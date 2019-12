Casa Tarradellas li compra a Nestlé el 60% del grup càrnic Herta

Casa Tarradellas i Nestlé han tancat aquest dijous un acord pel qual la primera adquireix el 60% del grup de xarcuteria i productes càrnics Herta, fins ara propietat de la multinacional suïssa. Nestlé conservarà, però, el 40% de l'accionariat. Segons ha explicat Nestlé en un comunicat, a causa d'aquesta l'aliança totes dues companyies crearan una empresa conjunta exclusivament per a Herta. Aquesta nova companyia inclourà les activitats de xarcuteria del grup càrnic en sis països europeus i les masses de pastís i pizza a França i Bèlgica. Aquesta sèrie de productes van generar vendes per valor de 667 milions d'euros el 2018 i l'activitat de l'empresa va ser valorada en 690 milions d'euros. D'aquest indicador es dedueix que Casa Tarradellas ha pagat al voltant de 415 milions d'euros per l'adquisició d'aquesta porció d'Herta.

Una transacció per al 2020

Es preveu que l'empresa conjunta sigui una realitat durant el primer semestre del 2020. Nestlé ha apuntat que està previst mantenir els treballadors i els centres de producció del grup càrnic.

L'objectiu d'aquesta nova etapa és reforçar la presència que ja ha aconseguit la mateixa marca fins ara i la seva posició líder en determinats països europeus i, a la vegada, aconseguir que es beneficiï de les fortaleses complementàries i l'experiència en innovació de les companyies que a partir d'aquest dijous la comparteixen. El que queda fora del tracte tancat amb Casa Tarradellas és l'explotació de la línia vegetariana d'Herta. Nestlé ha assegurat que mantindrà (i continuarà desenvolupant) aquesta oferta, d'acord amb la seva estratègia d'enfortir les seves propostes a base de vegetals amb marques com Garden Gourmet a Europa i Sweet Earth als Estats Units.

Casa Tarradellas és una de les companyies líders en el sector de l'alimentació a Espanya i, segons les dades que va compartir a l'estiu, l'empresa segueix creixent: va tancar el 2018 amb una facturació de 936 milions d'euros, un 3% més que en l'exercici de l'any anterior. "El 3% respon a un creixement orgànic de totes les categories", explicaven a l'ARA portaveus de l'empresa quan va presentar els resultats. "El balanç de l'exercici del 2018 és positiu i la perspectiva de futur també", van afegir.