Catalunya concentra un de cada quatre concursos de creditors

L’esperada allau concursal finalment no s’ha produït. Catalunya acaba el 2020 amb només un concurs de creditors més que l’any passat: s’han registrat 1.127 dels processos que engeguen les empreses quan consideren que no poden atendre els pagaments als quals s’han compromès. Al conjunt d’Espanya, de fet, la xifra cau un 2%. Així ho indica un estudi d’Informa D&B que explica que aquesta contraintuitiva reducció és conseqüència de la moratòria per presentar els concursos, que s’ha ampliat fins a l’abril del 2021, cosa que dona a les empreses més temps per prendre la decisió. S’hi suma el mecanisme dels ERTO, que ha alleugerit una de les grans despeses fixes dels empresaris que han hagut d’aturar la seva activitat.

Malgrat tot, les xifres no apunten a una situació ideal. Al desembre es van sol·licitar a Catalunya 117 concursos, xifra un 18% superior a la registrada el mateix mes de l’any passat. Pel que fa al total de l’any, el Principat és la comunitat on més processos d’aquesta mena s’han registrat i agrupa una quarta part de tots els concursos fets al país. Amb Madrid (893) i el País Valencià (677), concentra el 60% dels processos concursals del 2020.

A la resta de comunitats, les xifres impliquen una caiguda. Navarra, per exemple, acaba el 2020 amb un 44% menys de concursos de creditors que el 2019; Múrcia, un 34% menys, i Castella i Lleó, un 22%.

On no hi ha sorpreses és a la llista de sectors més afectats, que han sigut el comerç, la construcció i el sector immobiliari. A més, on l’entitat detecta l’increment més notable de concursos declarats és a l’hostaleria, on des del gener passat s’han dut a terme 101 processos concursals més que l’any passat.

El paper dels ERTO

Aquestes dades sobre els concursos, combinades amb la radiografia de la situació laboral del 2020 presentada ahir pel Govern, donen un argument afegit als diferents actors socials que defensen l’allargament dels ERTO a partir del 31 de gener. “Els fets estan demostrant que els ERTO i el cessament de l’activitat dels autònoms estan contribuint a pal·liar la destrucció del teixit productiu i de l’ocupació”, manifestava ahir la patronal espanyola CEOE en un comunicat.

“És urgent donar certesa i confiança a les empreses i a les persones treballadores mitjançant la continuïtat d’aquestes mesures de protecció i acompanyament, adaptant-les a terminis i condicions i simplificant els procediments”, afegia l’organització. Aquesta mateixa setmana haurien de començar les negociacions perquè així sigui.