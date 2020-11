Catalunya continua liderant la recepció de turistes, però amb una caiguda del 77%

Catalunya continua sent la comunitat líder en recepció de turistes a l'Estat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al mes de setembre. Però, tot i això, les estadístiques mostren el fort impacte de la pandèmia en el sector.

Segons les dades de l'INE, entre el gener i el setembre Catalunya ha rebut 3.489.269 turistes internacionals, un 77,7% menys que en el mateix període de l'any passat. Al mes de setembre encara es va aprofundir més en la caiguda de visitants. El novè mes de l'any van arribar a Catalunya 276.064 turistes, un 86% menys que el mateix mes de l'any passat.

Malgrat que Catalunya rep gairebé un de cada quatre turistes que arriben a l'Estat, el descens del turisme des del mes de gener a Espanya és superior. Del gener al setembre Espanya ha perdut un 74,9% de visitants. En total, van arribar a Espanya 16,8 milions de visitants. Al mes de setembre, però, la caiguda al conjunt de l'Estat va ser superior a la de Catalunya, del 87,1%.

A més, el turisme que arriba actualment és bàsicament europeu. Segons l'INE, el gruix dels turistes arribats a Catalunya són francesos, un 44,6%, mentre que els visitants de la resta de països europeus sumen gairebé el 24%.

Caiguda de la despesa i rebrots

No només venen menys turistes, sinó que, a més, els que arriben fan una despesa inferior a la que feien abans de la pandèmia. Segons l'enquesta de despesa turística de l'INE, els turistes que han vingut a Catalunya entre el gener i el setembre han gastat 3.377 milions d'euros, un 80,6% menys que en el mateix període de l'any passat. Al setembre ja es van notar els primers rebrots, i els turistes que van visitar Catalunya van fer una despesa de 186 milions d'euros, gairebé un 92% menys que el novè mes de l'any passat.

La caiguda de la despesa turística a Catalunya és superior a la mitjana de l'Estat (-75,9%) i és la segona més alta entre les principals comunitats turístiques, només superada per les Balears, amb un descens del 87,1%.

Hi ha altres indicadors que demostren que els turistes gasten menys. La despesa mitjana per turista es va situar en 675 euros al setembre, un 40% menys que fa un any, mentre que la despesa diària per turista va ser de 107 euros, un 42,6% menys que un any enrere.

A més, els visitants cada cop estan menys dies a Catalunya. Al setembre l'estada mitjana va ser de 6,3 dies, un 3,9% inferior a un any enrere.