Catalunya va liderar el mercat d'hipoteques sobre habitatges al novembre malgrat la situació política

Catalunya va liderar el mes de novembre la concessió d'hipoteques a Espanya per a la compra d'habitatge, malgrat la situació política derivada del referèndum de l'1-O, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges al novembre va augmentar un 14,4% respecte del mateix mes de l'any anterior, mentre que en el conjunt de l'Estat es va registrar un descens del 3,7%.

En números absoluts, la comunitat on es van constituir més hipoteques sobre habitatges va ser Andalusia amb 5.124, seguida de Madrid amb 4.585 i Catalunya amb 4.182. Però mentre a Catalunya es va registrar un augment del 14,4%, en el cas d'Andalusia el creixement va ser de només un 2,4% i en el cas de Madrid es va registrar un descens d'un 1,5%.

El bon comportament del mercat hipotecari a Catalunya al novembre no es nota només en el nombre d'operacions, sinó també en el capital. A Espanya es van constituir hipoteques sobre habitatges per valor de 3.053 milions, amb un augment del 6,7% respecte el mateix mes de l'any anterior, mentre que a Catalunya el creixement del capital va ser d'un 21,5%, fins els 574 milions d'euros. En el cas de Madrid, amb 850 milions, el capital prestat va augmentar un 18%, mentre que Andalusia, on es van constituir més hipoteques, el capital prestat només va créixer un 2,5%.

Segons les dades de l'INE, en el conjunt de l'Estat, el tipus d'interès mitjà és del 2,71%, percentatge que és un 14% inferior al novembre del 2016, i el termini mitjà de les hipoteques sobre habitatges és de 24 anys.

El 63,5% de les noves hipoteques sobre habitatge es van fer a tipus d'interès variable, mentre que el 36,5% van ser a tipus fix. En aquesta última modalitat es registra un descens del 6,5% respecte al mateix mes de l'any anterior.

El tipus d'interès de les hipoteques a tipus variable és de mitjana del 2,54% (un 19% menys que un any enrere), mentre que el cas de les de tipus fix l'interès de mitjana és del 3,1 (un 3,2% menys que l'any anterior).

Normalització

Els principals portals immobiliaris creuen que la reculada de les hipoteques al novembre a l'Estat és propi de la normalització que s'està produint al mercat hipotecari. El cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, assenyala que, malgrat la moderació del ritme de creixement acumulat al novembre de les hipoteques (+10,5%), encara es manté a una taxa de dos dígits, per la qual cosa la previsió per al 2018 queda "a expenses" de l'evolució de les compravendes d'habitatge en el mateix període.

La directora d'Estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, creu que el descens de novembre és característic de la normalització que s'està produint al mercat hipotecari espanyol i del creixement moderat en la concessió d'hipoteques. Segons Toribio, el finançament "s'està consolidant" i el fet que hi hagi liquiditat i competència entre les entitats financeres posa al mercat productes "molt interessants" que permeten accedir a la compra d'habitatge amb condicions creditícies "molt favorables", com les hipoteques a tipus fix.

Així, preveu que la concessió de crèdit seguirà avançant de forma "pausada" perquè "hi ha liquiditat al mercat, més competència entre les entitats bancàries, i ha tornat l'interès per la compra com a conseqüència de les millors perspectives econòmiques".

Per la seva banda, el responsable d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, assenyala que el percentatge negatiu a l'Estat, encara que "lleu", trenca la tendència acumulada durant els anteriors sis mesos de creixement "molt sostingut", si bé destaca que tant el capital prestat com l'import mitjà de les mateixes segueix creixent respecte a l'any anterior.

"Això significa que els préstecs segueixen arribant als compradors, que s'estan endeutant amb un tipus d'interès en mínims històrics", valora Font, que afegeix que la hipoteca fixa "segueix guanyant terrè, configurant hipoteques responsables i més conservadores".

Situació política

Respecte a l'impacte de la situació política a Catalunya, Encinar destaca la diferència registrada entre les províncies de Madrid (-1,5% interanual) i Barcelona (+18% interanual), la qual cosa podria deure's a un "repunt tècnic" després de la forta caiguda registrada a Catalunya en el mes d'octubre. En qualsevol cas, apunta que "una dada no fa tendència", per la qual cosa advoca per esperar a les pròximes estadístiques per comprovar-ho.

De la mateixa manera, Beatriz Toribio assenyala que les dades de l'INE segueixen sense mostrar la incidència de la situació política a Catalunya, ja que va ser la regió on més va créixer la concessió d'hipoteques, encara que demana "cautela", ja que l'Estadística de l'INE va amb cert decalatge i no reflecteix les operacions tancades en el mes corresponent.