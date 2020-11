Catalunya guanya facturació gràcies al trasllat d'empreses i Madrid en perd

El trasllat de seus socials d'empreses a partir de l'octubre del 2017 va ser un dels principals efectes del Procés. Però la situació s'ha començat a revertir, i mentre que Catalunya guanya facturació d'empreses que s'hi traslladen des d'altres comunitats, Madrid en perd.

Aquesta dada la recull l'informe 'Pimes 2020', presentat aquest dimarts per les patronals Fepime i Foment del Treball. L'informe explica que encara marxen de Catalunya més empreses de les que arriben, però en vendes el saldo és positiu.

Així, en els tres primers trimestres d'aquest any, han marxat de Catalunya 583 empreses, mentre que 300 empreses d'altres comunitats van traslladar la seva seu social al Principat. És a dir, hi va haver un saldo negatiu de -283 empreses. La xifra contrasta amb la comunitat de Madrid, on van arribar 1.260 empreses d'altres comunitats, mentre que en van marxar 741, cosa que comporta un saldo positiu de 519 empreses.

Però quan es té en compte la facturació, Catalunya va guanyar amb l'arribada d'empreses 3.635 milions d'euros, la comunitat líder, seguida del País Basc amb 1.424 milions d'euros. Així, tot i perdre empreses, Catalunya va guanyar facturació. Tot el contrari que Madrid, que malgrat guanyar empreses va ser la comunitat que més facturació va perdre, 4.672 milions d'euros.

El guany de facturació de Catalunya s'explica, en bona part, segons recull l'informe, perquè l'empresa Bunge Iberica, amb una facturació de 3.293 milions d'euros, va traslladar la seva seu social de Madrid a Sant Just Desvern. I el cas del País Basc i el saldo negatiu de Madrid es deuen, en part, al fet que Iberdrola va traslladar la seu de la seva filial nuclear de Madrid al País Basc.

L'informe, però, reconeix un retorn d'algunes empreses que van traslladar la seu social fora de Catalunya. Així, s'indica que el 2019 Catalunya també va liderar el saldo positiu de vendes per trasllat d'empreses, amb 1.587 milions d'euros.

Segons aquest informe, això obeeix en part al fet que durant el 2019 van tornar a Catalunya 108 empreses que havien marxat entre el 2017 i el 2018. Entre aquests retorns destaquen, pel seu volum de vendes, el grup GM Fuel i Bayer Cropsciences.

Transformació digital

L'informe de Fepime, d'altra banda, fa palès que la pandèmia del covid-19 ha accelerat la digitalització de les empreses catalanes. El 35,3% de les empreses a Catalunya han accelerat el seu procés de transformació digital a causa de la pandèmia, però amb importants diferències en funció del nombre d’ocupats. Només el 23,1% d'empreses amb menys de 10 empleats van accelerar el seu procés de transformació digital, percentatge que s’incrementa fins al 31,2% en les d'11 a 49 treballadors i fins al 46,4% en les que en tenen més de 50.

A més, segons ha destacat el secretari general de Fepime, mentre que en les empreses de més treballadors la digitalització ha sigut sobretot per implantar el teletreball, en el cas de les més petites ha incidit més en el negoci, amb potenciació de la renovació de la web, el comerç electrònic, el màrqueting digital o el negoci online.

L'informe també indica que un 35% de les empreses han vist caure la seva facturació respecte a l'any anterior per culpa del covid-19, i només un 42% confien en recuperar la facturació prèvia a la pandèmia abans d'un any.

A més, també s'evidencia l'augment de l'endeutament per part de les empreses, en bona part per haver acudit a les línies de préstec ICO. Les operacions de crèdit, especialment de les pimes, s'han disparat. Les operacions d'entre 250.000 euros i un milió han augment un 272%, destaca l'informe.