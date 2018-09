Catalunya lidera l’autoconsum a Espanya

Malgrat que Catalunya va ser la primera comunitat a instal·lar parcs d’energies renovables, no és la comunitat que més les ha desenvolupat. Però en autoconsum elèctric se situa al capdavant d’Espanya, segons l’últim informe de la patronal Unión Española Fotovoltaica (Unef). L’informe anual d’aquesta patronal assenyala que on hi ha més instal·lacions d’autoconsum elèctric en nombre és al Principat, que ocupa el segon lloc en capacitat instal·lada. Segons les dades de la Unef, a Espanya hi ha registrades 646 instal·lacions d’autoconsum, amb una potència instal·lada total de 18.978 quilowatts (kW). A Catalunya hi ha 130 instal·lacions, amb una potència total de 4.065 kW.

Darrere de Catalunya, la comunitat amb més instal·lacions és Andalusia, amb 121, i la segueix Galícia, amb 85. Però per potència instal·lada, Galícia, amb 5.874 kW, supera Catalunya, que ocupa el segon lloc, amb 4.065, i la segueix Andalusia, amb 3.124.

De les instal·lacions d’autoconsum que hi ha a Catalunya, un total de 37 -amb una potència total de 135 kW- estan registrades com de menys de 10 kW, és a dir, són instal·lacions en una part domèstiques. A Espanya, el total d’instal·lacions d’aquest tipus és de 230, amb una potència total de 723 kW.

La patronal Unef destaca el creixement de l’autoconsum a Espanya malgrat les dificultats de la tramitació administrativa i l’anomenat impost al sol.

Dificultats

“Hi ha sectors que estan aprofitant els avantatges de l’autoconsum fotovoltaic per reduir la factura de consum energètic”, diu la patronal, que destaca com a sectors més atractius per a aquest tipus d’instal·lacions l’agrícola, l’alimentació i l’hostaleria, on de forma gradual s’estan introduint mesures d’estalvi energètic i autoconsum.

La Unef destaca el suport de les comunitats a aquests tipus d’instal·lacions. En el cas de Catalunya destaca la creació de la Mesa per l’Impuls de l’Autoconsum i les ajudes per a l’adquisició de bateries de l’Institut Català de l’Energia (Icaen), amb 360.000 euros de dotació.

A més de les instal·lacions connectades a la xarxa, hi ha esquemes que combinen els sistemes de generació fotovoltaica amb sistemes d’acumulació amb bateries. La Unef considera que aquest sistema és un complement perfecte per a les instal·lacions d’autoconsum domèstiques, ja que els moments màxims de producció no solen coincidir amb les hores de més consum. Si l’autoconsum és amb plaques fotovoltaiques, l’energia es produeix de dia, però normalment a les llars el consum màxim és de nit. “Un sistema d’emmagatzematge pot augmentar exponencialment l’eficiència d’una instal·lació solar fotovoltaica i pot garantir que l’electricitat estigui disponible tot el dia”, indica la patronal en el seu estudi del sector. Aquest tipus de sistema de bateries, diu la patronal, “és especialment recomanable per als habitatges”.

La Unef indica que a Espanya hi ha algunes instal·lacions d’aquest tipus, malgrat que cal pagar un recàrrec addicional per la utilització de les bateries, però “el percentatge d’instal·lacions amb acumulació és, tot i això, encara mol petit comparat amb el nombre d’instal·lacions d’autoconsum sense bateries.