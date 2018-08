Catalunya lidera la rebuda de turistes estrangers, amb 8,6 milions fins al juny

Catalunya és la comunitat espanyola que va rebre més turistes estrangers durant la primera meitat de l'any, segons les dades de l'estadística de moviments turístics en les fronteres (Frontur) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons aquesta estadística, entre el gener i el juny van arribar a Catalunya 8,61 milions de turistes estrangers. La xifra suposa un lleu descens respecte al mateix període de l'any anterior, del 0,8%, però amb tot Catalunya lidera de llarg la recepció de turistes, seguida de les Canàries, amb 6,79 milions, i les Balears, amb 5,43 milions.

Tot i la caiguda del número de visitants estrangers a Catalunya el primer semestre de l'any (-0,8%), el mes de juny, l'últim del que hi ha dades, va ser especialment bo. Al juny Catalunya va rebre 2,09 milions de turistes, una xifra que és un 3,2% superior al mateix mes de l'any anterior, i es la comunitat, junt amb el País València, on més va augmentar la recepció de turistes.

En el conjunt de l'Estat, del gener a juny van arribar 37,1 milions de turistes estrangers, un 1,8% més que en el mateix període de l'any anterior. Al juny al conjunt d'Espanya van arribar 8,54 milions de turistes estrangers, un 1,3% més que el juny de l'any passat.

Més despesa

A banda de la recepció de turistes, Catalunya també és on els visitants fan més despesa. En el que va d'any els turistes estrangers s'han gastat a Catalunya 8.938 milions d'euros, un 8,5% més que en el mateix període de l'any anterior.

Catalunya no només lidera la despesa dels turistes, sinó que a més és on creix més. La despesa total dels turistes estrangers a Catalunya va augmentar un 8,49%, mentre que la mitjana espanyola va créixer un 4,2%; i la despesa mitjana per turista a Catalunya va augmentar un 9,41%, fins els 1.037 euros; mentre que al conjunt de l'Estat la despesa mitjana per turista va créixer un 2,35%.