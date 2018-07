Catalunya lidera la venda de motos amb un augment del 14% la primera meitat de l'any

Catalunya va tornar a liderar el mercat de les dues rodes els primers sis mesos de l'any. Entre el gener i el juny es van matricular més de 23.300 motocicletes i ciclomotors, un 14% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest augment se situa per sobre de la mitjana espanyola, que va ser del 12%.

Al conjunt d'Espanya es van vendre gairebé 86.000 vehicles de dues rodes. D'aquesta manera, Catalunya representa el 27% del total del sector a l'Estat. Per mercats, les motocicletes van tenir un creixement més molt més positiu que no pas els ciclomotors. A Espanya, de les 86.000 matriculacions, més de 79.200 van ser de motocicletes.

La patronal del sector també ha destacat el comportament dels consumidors pel que fa a les motos elèctriques, que es van fent un lloc al mercat. "La moto elèctrica té tot el sentit del món, i de fet estem veient que cada vegada tenen més acceptació tot i que encara hi ha reptes tecnològics per superar", ha explicat José Maria Riaño, secretari general d'Anesdor, la patronal de les empreses del sector de les dues rodes.

Les motos elèctriques guanyen terreny

"Per ara té més acceptació en el mercat urbà", ha matisat Riaño, per l'auge de les plataformes de 'motosharing'. Una vegada més, l'augment es nota especialment a Catalunya, on el primer semestre s'han matriculat 807 ciclomotors i 651 motocicletes d'aquest tipus. En el cas de les motocicletes elèctriques, la xifra representa un augment del 639%. "És lògic, perquè encara estem en quantitats molt petites i el percentatge no és representatiu, però sí que denota un interès creixent", ha afegit Riaño. Al conjunt de l'Estat, durant els primers sis mesos de l'any es van vendre més de 3.500 vehicles de dues rodes elèctrics: la dada representa un augment que supera el 250% en el cas de les motocicletes.

"Encara és un mercat minoritari, però el cert és que si l'any passat era un 2% del total de les vendes, avui ja podem dir que representa un 4%; continua sent petit, però té un ritme de creixement important", ha destacat Riaño, que també ha explicat que és el canal de lloguer el que més "estira cap amunt" les vendes de motos elèctriques.

La patronal considera que el ritme de vendes, tant dels vehicles amb carburants tradicionals com dels elèctrics, és millor del que havien previst inicialment, i per això han revisat a l'alça les xifres per a aquest 2018. Amb els nous càlculs, Anesdor preveu tancar l'any amb un augment de les matriculacions del 12%. A Catalunya, dos punts percentuals per sobre del creixement al conjunt d'Espanya, que es quedarà en el 10%.

Els reptes del sector, segons la patronal de les empreses del sector de les dues rodes, se centra a "arribar a temps" a totes les exigències que representa la introducció de les noves mesures d'emissions, que obliguen les companyies a millorar la seva tecnologia a un ritme "frenètic". "Des que es van començar a aplicar aquestes mesures europees els nostres productes han reduït les seves emissions un 95%".

A més, les empreses també demanen que es prenguin més mesures per fomentar la renovació del parc de motocicletes, "que és un dels més vells". "Tenim un parc mòbil massa antic", ha assegurat el president de la patronal i responsable de Yamaha Espanya, Víctor González, que ha denunciat un nivell massa alt de "barreres d'entrada" al mercat, sobretot a nivell impositiu. "No demanem que s'abaixin els impostos, però sí que es redistribueixin perquè el pes no recaigui en la seva totalitat sobre els compradors", ha conclòs González.