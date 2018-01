Catalunya és la comunitat amb més empreses innovadores però Madrid gasta 2.000 M€ més

El panorama de la innovació a Espanya, sobretot l'última dècada, no convida a l'optimisme. Tampoc a Catalunya. Les xifres mostren un retrocés en els temps de crisi tant en inversió pública com privada que es recupera molt dèbilment des del 2015. Així ho posen de manifest les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) recollides pel ' think thank ' Fedea . El que també revelen és l'abisme que hi ha en el sistema innovador de les diferents comunitats d'Espanya. Madrid i Catalunya superen amb escreix la resta d'autonomies, tant en nombre d'empreses que destinen recursos a la innovació com en la despesa. Però entre Madrid i Catalunya també hi ha una diferència notable. El Principat té un nombre lleugerament major de companyies innovadores i, tot i això, les de Madrid hi destinen 2.000 milions d'euros més.



L'informe de Fedea posa de manifest que el sistema innovador espanyol no s'ha deteriorat el 2016 (les últimes dades disponibles) sinó que ha repuntat respecte al 2015, però molt dèbilment i en una intensitat menor. A més, respecte a les diferències entre comunitats, l'autor de l'informe, Juan Mulet Meliá , conclou que "no es veuen signes que permetin veure una tendència a una major homogeneïtzació geogràfica". De fet, les comunitats que més gastaven en aquestes activitats encara gasten més proporcionalment després de la crisi. És a dir, que la bretxa s'ha eixamplat.



Com es pot comprovar en el següent gràfic, la comunitat amb més empreses que destinen recursos a la innovació és Catalunya, lleugerament per sobre de Madrid i del País Valencià. El que també es pot observar amb les dades disponibles és la caiguda entre 2008 i 2016. La caiguda va ser generalitzada en totes les comunitats, però en el cas de Catalunya va ser del 56%: de 8.184 empreses innovadores al principi de la crisi a 3.602 del 2016. En el cas de Madrid la caiguda va ser menor, del 43,3%.







Però la potència financera i econòmica de Madrid es nota en la capacitat que tenen les seves empreses innovadores d'invertir en aquesta despesa. La següent taula mostra com, malgrat tenir un nombre de negocis que dediquen esforços a la innovació, les empreses de la comunitat de la capital de l'Estat gasten fins a 2.000 milions d'euros més.







La despesa va caure el triple a Espanya que a Catalunya

Si ens continuem fixant en l'evolució de la despesa d'aquestes empreses, veiem com la caiguda entre 2008 i 2016 és molt superior al conjunt de l'Estat que a Catalunya. Mentre que les empreses catalanes van reduir la inversió un 11%, al conjunt d'Espanya la van reduir un 30%. El que sí que es nota és el lleuger repunt entre 2015 i 2016, quan les dues evolucions són paral·leles: es recuperen un 1,3%.



Tal com explica l'informe, les despeses en innovació de cada comunitat autònoma segueixen el mateix patró. "La crisi ha mantingut les autonomies amb més despesa en la seva situació de privilegi, mentre que les que gastaven menys han alterat les seves posicions relatives", diu literalment l'informe. S'amplia la bretxa: si el 2008 les tres primeres autonomies concentraven el 66% de la despesa, el 2016 en concentraven el 72%. Les tres últimes suposaven l'1,5% de la despesa i el 2016, només el 0,8%.