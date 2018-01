Catalunya va tancar el novembre amb un superàvit del 0,09% del PIB

Catalunya va tancar el mes de novembre amb un superàvit de 196 milions d'euros, un 0,09% del PIB, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Hisenda i Funció Púbica. L'any passat Catalunya va arribar al novembre amb superàvit primari (sense tenir en compte els interessos del deute), però amb un dèficit total de 1.167 milions d'euros, un 0,55% del PIB.

Amb les dades publicades pel ministeri de Cristóbal Montoro, a falta d'un mes per tancar l'any Catalunya s'aproxima a la possibilitat de complir l'objectiu de dèficit, fixat en el 0,6% del PIB per a les comunitats.

De fet, Catalunya passa a ser una de les comunitats més complidores, ja que en percentatge del PIB només presenten un superàvit millor les Canàries (1,44% del PIB), Navarra (0,96%), les Balears (0,67%). Astúries (0,38%), La Rioja (0,29%), Galícia (0,28%) i Andalusia (0,14%). De fet, hi ha set comunitas que registren dèficit, entre elles Madrid, amb un 0,16% del PIB, que equival a 349 milions i se situa com a primera comunitat més deficitària en termes absoluts.

El conjunt de les comunitats van registrar un superàvit de 1.274 milions fins al novembre, un 0,11% del PIB, mentre que al novembre del 2016 registraven en conjunt un dèficit de 4.805 milions d'euros, un 0,43% del PIB.

El ministeri de Cristóbal Montoro ha atribuït a aquest gir dels comptes de les comunitats, que passen de número vermells a superàvit, a la millora dels ingressos lligats al sistema de finançament que han rebut aquest any. Hisenda explica que en aquesta evolució han influït de manera determinant les majors lliuraments a compte netes (+5,9%), el que representa 4.772 milions més que el 2016; el resultat de la liquidació definitiva de 2015 del sistema de finançament a favor de les comunitats, fet que suposa una millora del saldo pressupostari de 983 milions per aquestes, i els 1.430 milionsen transferències rebudes del SEPE (servei públic d'ocupació).

El dèficit del conjunt de les administracions públiques -sense les corporacions locals- va arribar als 24.068 milions d'euros entre gener i novembre de 2017, fet que suposa el 2,06% del PIB, un 36,4% menys que fa un any, quan es va situar en el 3,38% del PIB, segons el Ministeri d'Hisenda.

Aquesta és la dada de dèficit públic fins al novembre a falta d'un mes per conèixer la dada definitiva de tancament de l'any 2017 i abans d'incorporar el previsible superàvit de les corporacions locals, de manera que per ara se situa més d'un punt per sota de l'objectiu de dèficit del 3,1% per al conjunt de l'any compromès amb Brussel·les.

En la millora del dèficit té un important paper els interessos, que s'han reduït fins al novembre un 6,1% respecte a l'any 2016, fins als 26.555 milions. Si es descompta el seu efecte, s'obté un superàvit primari de 2.045 milions enfront del dèficit primari de 11.936 milions el 2016.

Si s'inclou el saldo de l'ajuda a les institucions financeres, el dèficit seria del 2,10% del PIB al novembre de 2017, amb una reducció enfront de 2016 de 1,49 punts percentuals de PIB.

El dèficit de l'Administració Central (exclosa l'ajuda financera) fins al novembre va pujar a 17.216 milions, un 1,48% del PIB, enfront del 2,31% de novembre de 2016. Sumant l'ajuda a institucions financeres el dèficit de la Administració central seria fins a novembre de l'1,51% del PIB. Així, el dèficit de l'Estat va ascendir al 1,52% del PIB, amb una reducció interanual del 36,9%, per la baixada del 2,1% en despeses i l'augment del 4% en ingressos.

Dèficit de la Seguretat Social

Els fons de la Seguretat Social van registrar un dèficit del 0,70% del PIB, 0,05 punts percentuals més que en el mateix període de l'exercici anterior, a causa del diferent ritme d'execució de les transferències corrents destinades pel SEPE a les comunitats, que ascendeixen a 1.432 milions fins a novembre de 2017, mentre que les corresponents a 2016 no es van fer efectives fins al mes de desembre. Descomptant aquest factor, el dèficit de novembre hauria estat inferior en un 7,2% al de l'any anterior.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va presentar un superàvit de 811 milions el 2017 enfront dels 3.071 milions del 2016, com a conseqüència de la reducció d'ingressos, que han caigut un 8,3% interanual, principalment per la reducció de transferències rebudes de l'Estat en 3.060 milions, i per la millora de l'ocupació, que ha provocat un descens del 6,6% de les despesa en prestacions d'atur.