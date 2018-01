Catalunya persegueix Madrid en cotxes de luxe

Els fabricants de cotxes de gamma alta ja fa temps que gairebé no veuen la crisi pel retrovisor. Els vehicles de luxe han reprès l’augment de vendes amb la recuperació, i els pocs catalans que en són compradors habituals han aprofitat aquesta empenta. Aquesta categoria fa referència a noms com Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini i Tesla, una nova incorporació que, malgrat el reclam del cotxe elèctric, s’acosta més a la banda de preus dels vehicles més exclusius. Segons les últimes dades publicades per Anfac, el 2017 es van vendre a Catalunya 847automòbils d’aquestes firmes, que es dirigeixen únicament al segment amb més poder adquisitiu de la població. En canvi, a la Comunitat de Madrid se’n van vendre 986, una xifra superior però cada vegada a menys distància de la catalana. Així, l’any passat la diferència era d’un 15% a favor de Madrid.

Al final de la segona recessió econòmica -el 2013-, però, els madrilenys compraven el doble de cotxes de luxe que els catalans (408 enfront de 276). Aleshores els separava un abisme que s’ha reduït dràsticament en els últims anys. Per a Vicenç Aguilera, el president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, l’esprint dels vehicles premium en els últims anys va molt lligat a la reactivació del consum després dels últims anys de crisi.

La qüestió fiscal

L’explicació de per què Madrid matricula més cotxes de gamma alta que el territori català es pot trobar darrere diversos factors. Tot i que Catalunya supera en pràcticament un milió d’habitants la població de la Comunitat de Madrid, al centre de l’Estat hi viuen més ciutadans amb rendes altes. Per exemple, la comunitat que presideix Cristina Cifuentes és l’única autonomia que no aplica l’impost sobre el patrimoni, un factor que atrau les rendes més altes per establir-hi la residència. En general, la regió ha mantingut una pressió fiscal baixa en comparació amb la resta d’Espanya, fet que se suma a l’efecte capitalitat que hi atreu institucions rellevants i grans empreses.

El que està clar és que la popularitat dels fabricants de gamma alta no varia entre Catalunya i Madrid. A totes dues comunitats, els cotxes de luxe més desitjats són els de la marca Porsche, seguits de lluny pels italians Maserati. Segons Aguilera, aquest lideratge s’explica per la “solera” de la marca alemanya, que s’ha mantingut sempre a la banda alta, a diferència d’altres fabricants, com Jaguar, que en els últims anys ha jugat amb models de preu més baix.

Tot i així, l’efecte Tesla és el més evident en el creixement de les marques a l’Estat. A Catalunya la companyia fundada per Elon Musk ha multiplicat per setze el volum d’unitats venudes, mentre que a Madrid aquesta xifra ha augmentat en quatre vegades. Aquesta diferència es pot relacionar amb el fet que la marca obrís a l’octubre una botiga a Barcelona, mentre que el seu primer establiment a Madrid no es va estrenar fins a mitjans de novembre.

Atractiu esportiu i complements

El sector dels cotxes premium ha tingut un bon 2017 -de fet, cap de les marques de la categoria ha venut menys que l’any anterior- i ha disparat les matriculacions un 20%. La xifra situa aquest segment molt per sobre de la mitjana espanyola pel que fa als fabricants d’automòbils, que van augmentar les vendes en un 7% l’any passat. Aguilera explica que aquests vehicles es caracteritzen pel seu atractiu esportiu, però cada vegada més pels complements tecnològics que incorporen, com ara automatismes sofisticats incorporats en el disseny dels cotxes. Caldrà veure si l’any vinent Catalunya pren a Madrid el regnat com a comunitat que més cotxes de gamma alta compra al llarg de l’any.