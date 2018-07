Catalunya queda fora del pla d’Hisenda per tornar als mercats

El ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat aquest dimarts el mecanisme perquè les comunitats autònomes puguin tornar a finançar-se als mercats i, per tant, puguin començar a deixar d’endeutar-se només a través dels mecanismes del mateix estat espanyol. Tot i això, Catalunya és una de les comunitats que no compleix els requisits per adherir-se a aquest mecanisme, malgrat que l’anterior Govern ja havia anunciat la seva intenció d’abandonar el fons de liquiditat autonòmic.

Concretament, segons el comunicat enviat pel ministeri d’Hisenda, les comunitats que vulguin adherir-s'hi han de presentar un pla plurianual d’endeutament abans del 31 de juliol i que cobreixi el període comprès entre el tercer trimestre del 2018 i el desembre del 2021. Només poden presentar-lo les comunitats adherides al fons de facilitat financera, que és el que està reservat per a les comunitats més complidores amb els objectius de dèficit, de deute i de pagaments a proveïdors.

Cal recordar que Catalunya no va complir el dèficit fins l’any passat i que encara té un endeutament superior al 30% del seu PIB. Tampoc poden adherir-s’hi, per tant, comunitats com el País Valencià, Extremadura o Múrcia.

Precisament, alguns experts vinculats a la reforma del sistema de finançament autonòmic instaven fa unes setmanes a que les comunitats que estiguin en condicions puguin tornar a vendre deute als mercats exteriors perquè els mecanismes extraordinaris de finançament autonòmic com el Fons de Liquiditat Autonòmica o el Fons de Facilitat Financera han restat autonomia financera a les comunitats.