Catalunya arriba al setembre amb un superàvit del 0,15% del PIB

Catalunya va tancar el mes de setembre amb un superàvit del 0,15% del seu producte interior brut (PIB), segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Hisenda. Aquest superàvit suposa un saldo positiu de 343 milions i una millora substancial respecte al mateix mes de l'any passat, quan el superàvit era de 208 milions, el 0,09% del PIB.

Amb aquestes xifres, Catalunya se situa entre les comunitats més complidores, juntament amb les Canàries (+1,41% del PIB), Astúries (+0,66%), el País Basc (+0,65%), La Rioja (+0,61%), Galícia (+0,53%), les Balears (+0,45%), Madrid (+0,17%), Andalusia (+0,15%), Extremadura (+0,12%), Cantàbria (+0,07%) i l'Aragó. (+0,05%). Les comunitats que estan en dèficit són Castella-la Manxa (-0,32%), Castella i Lleó (-0,11%), Múrcia (-0,51%), Navarra (-0,34%) i el País Valencià (-0,35%).

Catalunya arriba a aquesta situació gràcies al creixement dels ingressos per sobre de l'augment de les despeses. Però malgrat la millor situació de les finances públiques, el Govern ja va prendre mesures al mes d'octubre, amb una ordre del conseller d'Economia, Pere Aragonès, en la qual indicava que els departaments i les entitats públiques de la Generalitat no podien adquirir nous compromisos de despesa. Amb aquesta restricció de crèdit es pretén complir l'objectiu del dèficit del 0,4%.

L'any passat la Generalitat, al setembre, també estava en superàvit. Una situació que, no obstant això, no va servir per evitar la intervenció dels comptes del Govern per part del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb l'excusa d'evitar despeses lligades al referèndum de l'1-O.

Al tancament del 2017 el dèficit de la Generalitat es va situar en el 0,58% del PIB (1.297 milions d'euros), segons les dades de la Intervenció General de la Generalitat. Catalunya va complir així l’objectiu del 0,6% assignat pel ministeri d’Hisenda a les comunitats per al 2017. Va ser el primer exercici que la Generalitat va complir l'objectiu de dèficit des que està en vigor la llei d'estabilitat pressupostària i el protocol europeu de dèficit excessiu.

En el global de l'Estat, el dèficit del conjunt de les administracions públiques, excloent-ne les corporacions locals, es va reduir un 20,8% en els nou primers mesos de l'any, fins als 18.585 milions d'euros, fet que equival a l'1,53% del PIB, un 2,01 % menys que l'any anterior.

El dèficit de l'Estat fins a l'octubre es va reduir un 36,8%, fins als 8.384 milions d'euros, equivalent al 0,69% del PIB, 0,45 punts percentuals menys, segons les dades d'execució pressupostària . La reducció del dèficit de l'Estat es deu fonamentalment a l'increment dels ingressos impositius un 8,5%, davant l'alça del 5,4% de les despeses no financeres de l'Estat.

En el desglossament de les dades del dèficit públic, l'administració central va arribar a un dèficit de 14.772 milions en els nou primers mesos de l'any, el 1,22% del PIB, descomptada l'ajuda financera. Al seu torn, les comunitats autònomes van quadruplicar el seu superàvit fins als 2.035 milions, davant del superàvit de 481 milions de l'any passat, gràcies a l'evolució dels ingressos, que creixen un 5,5% enfront de l'augment més baix de les despeses (4,3%).