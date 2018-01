Catalunya tanca el 2017 amb els preus de l'habitatge més alts d'Espanya

Catalunya és la comunitat amb els preus de l'habitatge nou més alts, amb la ciutat de Barcelona al capdavant, segons l'últim informe de Sociedad de Tasación, que conclou que de mitjana a Espanya els preus dels pisos han pujat un 5% el 2017.

Segons aquest informe, el preu de mitjana a Catalunya al tancament de l'any se situa en 3.452 euros el metre quadrat. La comunitat de Madrid es la segona amb els habitatges més cars, amb 3.167 euros el metre quadrat, seguida del País Basc, amb 2.596 euros i les Balears amb 1.951 euros.

L'estudi situa Barcelona com la ciutat més cara d'Espanya, amb uns preus que s'aproximen als del 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. El preu del metre quadrat a Barcelona al tancament del 2017 se situa en 3.865 euros el metre quadrat, quan el 2007 era de 4.500 euros el metre quadrat. Sant Sebastià és la segona ciutat més cara, amb 3.441 euros el metre quadrat, seguida de Madrid amb 3.167 euros el metre quadrat. Uns preus que són lluny de les capitals més barates, com Badajoz (1.155 euros el metre quadrat), Cáceres (1.138 euros el metre quadrat) i Ciudad Real (1.160 euros).

Segons l'informe de Sociedad de Tasación, Barcelona, a més de ser la ciutat més cara, és on més pugen els preus dels pisos nous, gairebé un 10%, mentre que a Madrid ho han fet un 6,8% i en el conjunt d'Espanya un 5%.

La companyia assegura en el seu informe que les dades demostren una consolidació del cicle alcista del sector immobiliari i indica que en cas "de mantenir-se les condicions macroeconòmiques actuals és poc probable que es produeixi un gir en aquest cicle alcista iniciat fa gairebé dos anys", malgrat que matisa que "la pendent del creixement serà probablement més suau en molts dels casos".

Impacte del Procés

Els preus que dona en el seu informe Sociedad de Tasación són d'habitatge nou. En el cas de la seva competidora Tinsa, que també ha elaborat un informe propi sobre la situació del sector però referit a pisos nous i de segona mà, situa Catalunya com a segona comunitat més cara, per darrere de Madrid.

Però la ciutat de Barcelona supera la capital espanyola en preus. Segons Tinsa, la ciutat espanyola més cara és Sant Sebastià, amb 3.231 euros el metre quadrat, seguida de Barcelona, amb 3.129 euros, i Madrid amb 2.601 euros.

Tampoc coincideixen les dues empreses taxadores sobre l'impacte del Procés en el mercat immobiliari. Segons Sociedad de Tasación, la situació política ha fet baixar en dos punts l'índex de confiança del sector. Aquesta companyia calcula un índex de confiança trimestral a partir de l'opinió de 700 professionals del sector.

En el cas de Catalunya, aquest índex se situa per al primer trimestre del 2018 en el 56,2 quan el quart trimestre del 2018 estava en el 58,1, pràcticament una caiguda de dos punts que l'estudi atribueix a la situació política, malgrat que la situació és pràcticament la mateixa que fa un any, al primer trimestre del 2017, quan era del 56,6. Tot i això, a Catalunya és l'única comunitat on aquest índex cau l'últim trimestre.

Tinsa, en el seu informe, és més contundent i veu un impacte més elevat de la situació política. Segons l'informe de Tinsa, el valor de l'habitatge a Barcelona va caure un 1,7% el quart trimestre del 2017 respecte al trimestre anterior. Això fa que d'un increment de preus anual del 20% fins al tercer trimestre s'hagi baixat a un augment anual del 14,8%. Un alentiment relatiu que, no obstant això, deixa Barcelona com la segona ciutat amb més creixement de preus, després de Madrid amb el 17,5%.

"La situació política ha impactat negativament en l'augment de preus de l'habitatge a Barcelona l'últim trimestre", assegura Jorge Ripoll, cap d'estudis de Tinsa, que indica que "si la incertesa s'allarga aquesta situació en principi conjuntural podria convertir-se en endèmica i derivar en una contracció, que no pot descartar-se que acabi afectant la resta d'Espanya".

Segons Tinsa, els districtes de Barcelona on més s'ha encarit l'habitatge el 2017 són Sants-Montjuïc i Sant Martí, amb un 26,5% i un 24%, respectivament. Però el quart trimestre, segons aquesta companyia, s'han produït descensos respecte al tercer trimestre a Ciutat Vella (-5,8%), Les Corts (-5,5%) i Sarrià-Sant Gervasi (-1,1%). No obstant això, en el conjunt de l'any els preus han pujat un 14% a Ciutat Vella, un 0,2% a Les Corts i un 9,4% a Sarrià-Sant Gervasi.

Més esforç per accedir a l'habitatge

L'informe de Sociedad de Tasación també deixa clar que els catalans i, especialment els que viuen a Barcelona, han de fer un esforç més gran per accedir a un habitatge. A Espanya la mitjana per comprar un pis és de 7,6 anys del sou. Però a les Balears calen 14,7 anys de sou i a Catalunya 8,4 anys, i se situen com les dues comunitats on l'esforç és més elevat, per davant de Madrid, on cal 8,1 anys de sou.

Però a banda dels anys de sou necessaris, per accedir a l'habitatge també cal capacitat d'endeutament, ja que bona part de les compres es financen. Sociedad de Tasación elabora un índex en el qual 100 seria la capacitat d'endeutament suficient per poder comprar un pis. La mitjana espanyola se situa per sobre, en 104, però hi ha tres comunitats -Madrid (94), Catalunya (91) i les Balears (54)- que queden per sota dels 100 punts de referència.

Rendibilitat del lloguer

Un altre aspecte que analitza l'informe de Sociedad de Tasación és la rendibilitat del lloguer. Per províncies, València, Barcelona i Toledo se situen al capdavant, amb un 7,5% de rendibilitat mitjana. A Espanya, la rendibilitat mitjana se situa en el 7,29%. Unes dades que, segons la companyia, demostren que encara és molt rendible comprar un habitatge per posar-lo en lloguer.

Però malgrat que Barcelona està en el podi de les zones amb lloguers més rendibles, el cert és que, segons aquest informe, la rendibilitat ha caigut dues dècimes respecte del desembre del 2016, mentre que de mitjana a Espanya ja millorat un 5,8%.