Catalunya lidera el 2019 l'afluència i la despesa dels turistes estrangers

Catalunya va tancar el 2019 amb un rècord de recepció de turistes estrangers. Uns visitants que, a més, cada cop fan més despesa durant les seves vacances al Principat, segons es desprèn de les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'enquesta de moviments en frontera, Frontur, Catalunya és la comunitat espanyola que va rebre més turistes estrangers el 2019. Però, a més, segons l'enquesta de despesa turística Egatur, Catalunya també va ser la comunitat que va rebre més despesa per part dels visitants i, a més, els turistes estrangers que visiten el Principat cada cop gasten més durant la seva estada.

Segons les dades publicades per l'INE, Catalunya va rebre el 2019 un total de 19,3 milions de turistes estrangers, una xifra que és un 0,4% superior a la de l'any 2018. Espanya també va batre el 2019 el seu rècord de turistes estrangers, amb 83,7 milions de visitants, un 1,1% més que l'any anterior. Així, Catalunya va rebre un 23,1% de tots els turistes estrangers que van arribar a Espanya. És a dir, gairebé un de cada quatre turistes estrangers que visiten Espanya venen a Catalunya.

Malgrat el lideratge en visitants, Catalunya no és on més creix el turisme estranger. L'increment més elevat va ser a Madrid, amb un 7% d'augment el 2019 respecte del 2018. No obstant això, Madrid és la sisena comunitat en recepció de turistes estrangers, amb 7,6 milions. A més de Catalunya, està per darrere de les Balears (13,6 milions), les Canàries (13,1 milions), Andalusia (12 milions) i el País Valencià (9,5 milions).

Malgrat ser la segona comunitat en recepció de turistes estrangers, les Illes Balears no van arribar al seu rècord històric, sinó que van registrar un descens d'un 1,2% respecte de l'any 2018. En canvi, el País Valencià es va situar entre les comunitats amb més creixement, amb un 3,9%.

Més despesa

Pel que fa a la despesa que fan els turistes estrangers que visiten Catalunya, el 2019 va assolir els 21.325 milions d'euros, un 4,1% més que l'any anterior. Catalunya va ser la comunitat líder en despesa per part dels turistes, que al conjunt de l'Estat van deixar 82.278 milions d'euros, un 2,8% més que l'any anterior. Després de Catalunya, les comunitats que van rebre més despesa dels turistes estrangers són les Canàries, amb 16.886 milions (un 1,4% menys); les Balears, amb 14.878 milions (+0,8%); Andalusia, amb 12.528 milions (-0,9%); Madrid, amb 10.425 milions (+12,6%); i el País Valencià, amb 9.624 milions (+7,9%).

A Catalunya va augmentar el nombre de turistes i la despesa total que fan, però també va augmentar la despesa per cada turista, que de mitjana es va situar en els 1.102 euros, un 3,26% més que l'any anterior. I la despesa diària de cada turista també va créixer un 6,28%, fins als 197 euros per dia. Per tant, més turistes que fan una despesa més gran, malgrat que els visitants estrangers han escurçat la seva estada mitjana, que ara és de 5,6 dies, un 2,84% menys que l'any anterior.