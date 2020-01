Catalunya bat el rècord de turistes estrangers i assoleix un nou cim de despesa: 21.360 M€

L'any 2019 ha sigut el millor exercici de la història per a Catalunya en recepció de turistes estrangers. Però, el que és més important: els visitants de fora han gastat més que mai. Així ho ha explicat aquest divendres la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que ha fet el balanç del sector. Un total de 19,3 milions de turistes estrangers van visitar Catalunya, una xifra que és un 0,8% superior a l'any anterior. Aquests turistes van fer una despesa global de 21.360 milions d'euros, un 4,3% més que l'any anterior.

La clau que la despesa global hagi pujat més que el nombre de visitants és que els turistes que visiten el Principat cada cop gasten més. La despesa diària d'aquests turistes es va situar de mitjana en 195 euros, una xifra que és un 5,3% superior a l'any anterior. "Que no vinguin gaires més turistes i que gastin més és interessant, sobretot en destinacions molt saturades com pot ser la ciutat de Barcelona", apunta el professor de la UOC Pablo Díaz.

Àngels Chacón ha volgut deixar clar que els aldarulls que hi va haver a l'octubre i el novembre després de la sentència del judici del Procés no van afectar negativament el sector. Coincideix així amb un estudi presentat aquesta mateixa setmana que indicava que el turisme de compres va notar aquests disturbis com un fet conjuntural, sense més afectació. Segons Chacón, els mesos d'octubre i novembre, en el moment més àlgid dels aldarulls, el turisme estranger a Catalunya va augmentar un 1,5%.

Les dades presentades per la consellera es basen en les enquestes de despesa turística i de trànsit de turistes en frontera que publica l'Institut Nacional d'Estadística. Aquestes dades deixen palès el creixement del turisme procedent dels Estats Units, que lidera la despesa, amb 2.563 milions d'euros, pràcticament un 8% més que l'any anterior. Si els nord-americans són els que més despesa fan, els francesos representen el primer grup de visitants, amb poc més de quatre milions. Això sí, mentre el nombre de visitants del país veí cau un 1,9%, el nombre de visitants dels Estats Units, 1,5 milions, va augmentar un 10%.

De fet, no només cau el nombre de visitants francesos. També va baixar el nombre de visitants del segon mercat emissor, el Regne Unit, que, amb un descens del 2,9% es va quedar tot just en dos milions de visitants. Però la resta dels principals mercats es van comportar positivament, amb un augment del 3% dels turistes alemanys, del 0,1% dels italians i del 10% dels russos. Però, a més, malgrat caure el nombre de visitants francesos i britànics, la despesa dels turistes d'aquestes dues nacionalitats va augmentar un 2,3% i un 4,5%, respectivament.

Per al professor Pablo Díaz, que creixi el nombre de visitants dels Estats Units "és molt interessant" perquè els visitants que venen de molt lluny "normalment fan una despesa més elevada en la seva destinació". Sobre el fet que baixi el nombre de visitants britànics i francesos, però augmenti la despesa dels turistes d'aquesta nacionalitat, el professor Díaz veu el "possible inici d'una tendència a aconseguir un turisme de més qualitat", ja que els turistes d'aquestes nacionalitats que fan menys despesa "és possible que escullin destinacions competidores més barates, com Egipte, Tunísia o Turquia".

Desestacionalització

Per a Chacón, aquestes dades consoliden un model turístic "més sostenible" i desestacionalitzat, ja que la concentració de turistes a l'estiu s'ha situat en el 46%, la xifra més baixa dels últims 10 anys.

Respecte al turisme espanyol, encara no hi ha dades oficials de tancament de l'any, però el director general de Turisme, Octavi Bono, ha recordat que, fins al novembre, les pernoctacions havien augmentat un 2,4%, i les dels catalans, un 0,7%. Tot i això, ha reconegut que el nombre de visitants espanyols ha baixat lleugerament, cosa que també ha passat en onze comunitats més, i que és Catalunya l'indret on menys ha baixat.

El director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, ha destacat per la seva banda que el mercat asiàtic, especialment el xinès, el coreà i el japonès, va registrar creixements de dos dígits el 2019, fet que ve afavorit per l'existència de vols directes. La consellera ha destacat que el sector genera el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació a Catalunya: "No hi ha cap altre sector industrial que aporti això", ha dit, i ha defensat la seva aposta pel turisme de qualitat i per les denominades '4D': diversificació, desestacionalització, desconcentració i despesa.

Per al 2020, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros per incentivar el turisme d'àmbit local i mantindrà una línia de finançament per al sector privat de 30 milions d'euros, dels quals ja s'han aplicat el 20%. Chacón ha explicat que el jugador de bàsquet Ricky Rubio serà aquest any un dels prescriptors que promocionarà Catalunya, pensant especialment en el mercat americà, i ha mostrat un vídeo, que es presentarà la setmana que ve a la fira Fitur, en què es veu el jugador de bàsquet en diferents paisatges parlant de Catalunya. A més, aquest any 2020 Catalunya acollirà un congrés mundial sobre turisme esportiu els dies 21 i 22 de maig a Lloret de Mar.

La Generalitat també té previst llançar el Compte Satèl·lit del Turisme de Catalunya, un sistema d'informació econòmica relacionada amb el turisme que permetrà mesurar l'impacte del turisme sobre l'economia i aprovar, a mitjans de febrer, el decret de reglament turístic de Catalunya.