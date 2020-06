La taxa d'atur dels Estats Units millora per sorpresa i enlaira les borses

L'economia nord-americana s'ha convertit en una nau espacial. Així ha presumit Donald Trump en conèixer les dades d'atur dels Estats Units. "Els experts deien que perdríem 7,5 milions de llocs de treball al maig, però n'hem creat 2,5 milions", afirmava un tuit ufanós del president nord-americà. La realitat és que les dades del país van sorprendre tothom en baixar la taxa d'atur fins al 13,3%, quan les previsions eren que la taxa creixeria.

Després que la taxa de gent sense feina se situés a l'abril en el 14,7%, la xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial, el convenciment general era que la gràfica seguiria cap avall fins a arribar als nivells de la Gran Depressió, quan els aturats eren el 25% de la població activa. I d'aquí la sorpresa: no només la caiguda no ha sigut l'esperada, sinó que l'indicador ha millorat. Això sí, el percentatge d'aturats segueix estant per sobre del que es va registrar durant la crisi financera del 2008, quan el pic màxim es va situar en el 10%. I, de fet, la destrucció d'ocupació va ser tan significativa durant els mesos de març i abril que els 2 milions i mig de persones que s'han incorporat al mercat laboral al maig no eviten que el país estigui en els nivells més baixos d'ocupació des del 2011.

Donald Trump ho ha celebrat amb entusiasme, i amb el seu estil. En una roda de premsa extraordinària organitzada a la Casa Blanca, el president dels EUA ha criticat analistes, economistes i empresaris (assenyalant específicament Warren Buffett) per haver predit que al maig es destruirien milions de llocs de feina. I ha assegurat, a més, que "el millor encara està per venir". Ho ha justificat pel fet que en estats com Nova York o Califòrnia encara no s'ha produït l'obertura total de l'economia.

A mitjans d'abril, el president nord-americà ja va posar de manifest que la seva aposta per resoldre el forat econòmic a què semblava abocat el país passava per aixecar el confinament general de la població. La idea era que els estats amb xifres més positives en relació amb els malalts de covid-19 anessin reactivant l'economia.

"Avui és probablement, si ho penseu bé, la remuntada més gran de la història nord-americana", ha insistit Trump. Tant han engrescat les dades al mandatari dels EUA que fins i tot ha assegurat que seguir aquest camí condueix a resoldre el conflicte racial que viu el país. "El que ha passat al nostre país és el millor que pot passar per a les relacions racials, per als afroamericans", ha afirmat el president. "Aquest és el meu pla: tindrem l'economia més forta del món", ha afegit.

L'Íbex-35 tanca amb la pujada més gran des del 2008

Les borses nord-americanes s'han contagiat de l'optimisme i han començat la sessió amb una forta pujada. I l'efecte ha arribat fins a Espanya: l'Íbex-35 ha tancat aquest divendres creixent un 4%, cosa que deixa la borsa un 10% per sobre d'on era divendres de la setmana passada. És l'increment setmanal més pronunciat des de finals del 2008. De fet, el parquet espanyol (i les principals borses europees) van acabar ahir la jornada amb números vermells després que el Banc Central Europeu (BCE) anunciés que ampliava en 600.000 milions el paquet de compres d'actius contra el covid-19. Els analistes van interpretar la curiosa caiguda amb el fet que es va donar més importància a la contracció del PIB estimada per la zona euro de vora el 8%. Les dades de creació d'ocupació dels Estats Units, però, han acabat de posar la cirera sobre el pastís.

A Espanya, la companyia que més se n'ha beneficiat ha sigut IAG (propietària de les aerolínies Iberia i Vueling), les accions de la qual s'han disparat un 14,8%. Ara bé, per sectors, els protagonistes han sigut els bancs: el Banc Sabadell ha crescut a borsa un 12%; el Banco Santander, un 11,3%; el BBVA, un 9,8%, i Bankinter, gairebé un 8%. I el comportament no és aïllat: també s'ha replicat a les principals borses europees que ahir, com l'espanyola, tancaven en vermell. El parquet de París ha rebotat un 3,7%; el de Frankfurt, un 3,3%; FTSE de Milà, les accions han millorat un 2,8%, i a Londres, un 2,2%.