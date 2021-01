Cecot i Salut activen un pla pilot al Vallès amb 320.000 tests d'antígens per a empreses

"Venim de donar notícies dolentes i és un autèntic plaer poder explicar una cosa tan constructiva". Hores després de comunicar que a partir de dijous vinent tornen les restriccions a Catalunya, Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut de la Generalitat, s'asseia amb la patronal Cecot i amb l'empresa de prevenció de riscos laborals Prevint per anunciar un pla de detecció i prevenció del covid-19 al Vallès. Es tracta d'un programa mitjançant el qual posaran a disposició de les empreses i els autònoms que ho vulguin tests d'antígens que, durant una mica més de tres mesos, s'hauran d'anar fent periòdicament als treballadors.

L'objectiu –ha dit Josep Goberna, director general de Prevint– és reduir la incidència del covid-19 en l'economia productiva i la població del Vallès. I fer-ho facilitant a les empreses "tots els recursos necessaris per fer cribatges massius als seus treballadors". Això vol dir un mínim de sis tests per treballador, formació per a una persona (interna o externa) que faci el paper de gestor covid-19, els materials i recursos necessaris i accés a una plataforma online de comunicació on es bolcaran els resultats i les dades obtingudes. Tot aquest paquet costarà a les empreses que hi vulguin participar el mateix que costa un sol test d'antígens. És a dir, uns 45 euros per treballador, ha afirmat Goberna.

"La prova s'adreça a 521.000 persones treballadores, és a dir, 89.000 autònoms i una població de 27.000 empreses", ha explicat Antoni Abad, president de la Cecot. L'objectiu que es plantegen és arribar mínim a un 10% d'aquesta població: 2.000 empreses del Vallès Oriental i Occidental i uns 52.000 treballadors. La xifra que tenen prevista és fer 320.000 tests en aquesta primera fase del pla.

Objectiu: arribar a tot Catalunya

De cara al futur, si les dades són bones i demostren que un cribatge d'aquest estil pot ajudar a detectar persones asimptomàtiques i aturar la cadena de contagi, la idea és escalar el pla. "Foment del Treball està informat que hi ha tot aquest treball i que fem aquesta prova", ha explicat Abad. I "estarà al costat del departament de Salut quan això es pugui escalar cap a la resta de Catalunya".

El pla "que presenta la Cecot és una estratègia potentíssima perquè utilitza un instrument de diagnosi potent amb els criteris que marca l'autoritat sanitària i coordinats conjuntament", ha defensat Ramentol. Per a Abad, la clau és que, a més de tot això, s'evitarà el tancament de centres de treball i de negocis i, per tant, l'absentisme laboral derivat del covid-19.