Cecot demanda l'Estat per no haver tornat als consumidors el cost del manteniment del magatzem Castor

La patronal vallesana Cecot ha presentat un recurs contra el govern espanyol perquè no ha tornat als consumidors el cost de manteniment del polèmic magatzem de gas Castor, que mai va entrar en funcionament, sinó que ha destinat aquests diners a altres inversions a través de l'empresa controlada per l'Estat Enagás.

Cecot recorda que el Tribunal Suprem ha dictat ja quatre sentències –l'última a finals de maig–, en què el màxim òrgan jurisdiccional obliga l'Estat a tornar els diners als consumidors. Però en una resposta parlamentària a una pregunta del diputat d'ERC Joan Capdevila, el govern espanyol argumenta que "la quantitat reintegrada es destinarà al manteniment d'altres instal·lacions del sistema gasista, cosa que disminuirà el cost que suporten els consumidors". Per a l'executiu central, "es pot considerar que la devolució d'aquestes quantitats als consumidors ja ha sigut executada".

Per al president de Cecot, Antoni Abad, aquesta decisió és "injusta" i no respon al mandat del Tribunal Suprem, que ha dictaminat que s'ha de retornar als consumidors de gas tot el sobrecost que van haver de suportar entre el 2014 i el 2018 "per una gestió incorrecta de l'Estat". Abad recorda que els majors consumidors de gas són les empreses i que els estan dient que, "en comptes de tornar-los aquells diners de més que van pagar per una infraestructura fallida, que no va millorar el servei que van rebre durant aquell període, ara els utilitzaran per a altres finalitats, les quals es desconeixen quines són i si se'n podran beneficiar”.

Indemnització milionària

El magatzem de gas submarí Castor, aixecat per l'empresa Escal (controlada en dues terceres parts per la constructora ACS, l'empresa de Florentino Pérez), va haver de tancar el 2014 pels moviments sísmics que provocava als municipis més pròxims. Des de llavors, l'Estat s'encarrega del seu manteniment, amb un cost milionari que l'empresa pública Enagás repercuteix en els rebuts tant dels ciutadans com de les empreses espanyoles. Però el Suprem ha resolt en les seves quatre sentències que el cost del manteniment ha de ser retornat al sistema gasista. A més, en les tres últimes sentències s'obliga també a tornar els més de 80 milions d'euros de la quota anual de la indemnització a Escal. Una indemnització que es va fixar en 1.350 milions però que el Tribunal Constitucional va tombar.