Cecot justifica el seu creixement per la inactivitat de Foment del Treball

El president de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, s'ha mostrat aquest dijous favorable a mantenir-se dins de la patronal Foment del Treball i ha apel·lat a la unitat i el diàleg per refer els ponts entre les dues entitats, després que dilluns Foment decidís obrir un expedient d'expulsió de Cecot.

En una trobada amb els periodistes i d'una manera implícita, Abad ha justificat les actuacions de Cecot –sobrepassant els límits territorials del Vallès– per la inacció de Foment, i ha posat exemples concrets.

Abad diu que Cecot va presentar un recurs contra la indemnització pel magatzem Castor després que Foment descartés fer-ho

El més clar d'aquest exemple és el recurs contra la indemnització a Escal i ACS (que presideix Florentino Pérez) pel magatzem del gas Castor. Gràcies a un recurs presentat per la Cecot i altres organitzacions empresarials, el Suprem va declarar il·legal aquesta indemnització. "Això és, va oferir que ho liderés Foment" i "en vam parlar amb ells", ha explicat Abad, que també s'ha referit a altres iniciatives que Cecot ha liderat al marge de la gran patronal catalana, com el recurs contra els "peatges discriminatoris" en l'alta tensió, que afecten especialment les empreses catalanes. "Nosaltres hi som per servir les empreses i les persones que treballen en aquestes empreses", ha emfatitzat.

El president de Cecot no s'ha mullat sobre si hi ha causes polítiques en l'expedient d'expulsió, però ha apel·lat al diàleg i a la bona voluntat per resoldre la situació. Abad ha dit que encara no tenen l'expedient –quan el rebin tindran quinze dies per presentar al·legacions–, però ha assenyalat que "si hi ha hagut un malentès intentarem respondre", perquè "la nostra voluntat és mantenir la unió".

Segons Antoni Abad, la relació amb Foment des de l'entesa a la qual van arribar el febrer del 2017 era bona –malgrat que "de vegades no coincidim"– i per això diu: "Estem sorpresos" per l'expedient d'expulsió, ja que "no s'ha treballat amb tensió".

El president de Cecot ha expressat la seva voluntat de mantenir-se com a soci de Foment. "A dins de Foment ens trobem bé", ha assenyalat, per reblar que amb l'expulsió de Cecot la gran patronal catalana "no hi guanya res". "Sumem més si anem junts", ha indicat Abad, que ha recordat que Foment "és la cúpula" de la patronal, mentre que Cecot és una organització "de proximitat a les empreses" i, per tant, les dues patronals "són complementàries".

"Nosaltres som Foment i Foment és una confederació; la desunió no aporta res", ha indicat el president de Cecot. "Sentint-nos i sent Foment, quin avantatge té apartar un soci molt actiu?", s'ha preguntat Antoni Abad amb relació a l'expedient de Foment, i després de tornar a apel·lar al diàleg, també ha assegurat que Cecot té "una lleialtat lliure i volguda amb Foment".

Diàleg polític

El president de la patronal Cecot també s'ha referit a la situació política de Catalunya, i ha demanat als polítics que dialoguin. "És un país en el qual no hi ha hagut diàleg des de la Transició", ha indicat Abad, que considera que si les diferents parts haguessin parlat no s'haurien pres algunes decisions i "estaríem millor".

Abad ha reconegut que la situació política "afecta l'economia", perquè la situació "no està normalitzada". Però també ha explicat que hi ha hagut dos relats, un intentant minimitzar els efectes i aportant tranquil·litat, i un altre en el sentit totalment contrari, "molt negatiu fins al punt que sembla que se n'alegrin".

Però malgrat la situació política, ha destacat que l'economia espanyola ha tancat el 2017 amb un bon creixement i que l'economia catalana contribueix a aquest creixement "de manera molt important"; es preveu que el 2018 segueixi el mateix camí, però ha demanat que s'abordin les reformes estructurals pendents, sobretot per impulsar la innovació i la internacionalització, i especialment la formació. En aquest sentit, ha apostat per la formació dual perquè "tornen a faltar especialistes" en molts llocs de treball.