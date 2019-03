Cecot es reincorpora a Foment en les mateixes condicions que abans de l'expulsió

Els òrgans de govern de la patronal Foment del Treball han aprovat per unanimitat la readmissió com a associada de l'entitat empresarial terrassenca Cecot. "Posem el comptador a zero", ha assegurat Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que ha assegurat que Cecot s'incorpora en les mateixes condicions que abans de ser expulsada el febrer de l'any passat.

"S'incorporen com estaven abans", ha afirmat Sánchez Llibre sobre la tornada de Cecot com a sòcia de Foment. I el president de Cecot, Antoni Abad, ha afegit: "No serem uns convidats", en referència al fet que l'entitat que dirigeix participarà activament en els diferents òrgans de gestió de Foment. En aquest sentit, la patronal catalana preveu aprovar en assemblea el dia 1 d'abril l'ampliació dels membres que formen part de la seva junta, on entraria l'organització vallesana.

Cecot va ser expulsada de Foment el febrer del 2018. El llavors president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, va obtenir el suport de la junta directiva i, posteriorment, de l'assemblea per fer fora l'entitat vallesana, a la qual acusava d'envair competències de Foment i d'extralimitar-se territorialment actuant més enllà del seu àmbit geogràfic. No obstant això, malgrat aquestes raons, les desavinences entre Gay de Montellà i Abad anaven més enllà. Cecot va donar suport a l'aturada de país del 3 d'octubre del 2017 i ha defensat repetidament el dret dels ciutadans a ser consultats.

Tanmateix, Foment sempre ha negat que hi hagi raons polítiques en l'expulsió. Amb el final del mandat de Gay de Montellà, l'entrada de Sánchez Llibre com a màxim dirigent de Foment va permetre reiniciar els contactes entre les dues entitats, cosa que ha donat com resultat el reingrés de la patronal terrassenca a la catalana.

En una compareixença conjunta aquest dimarts, Sánchez Llibre i Abad han exhibit sintonia i han expressat la seva "satisfacció" per la readmissió. A més, Sánchez Llibre ha recordat que "la unitat empresarial" era un dels punts forts del seu programa quan es va presentar a la presidència de Foment, que tenia com a objectiu reincorporar Cecot. Per la seva banda, Abad ha agraït la predisposició de l'actual junta de Foment per arribar a un acord de reincorporació i ha valorat que s'hagi creat una "complicitat nova amb el nou equip" de Foment.

L'entrada de Cecot a Foment donarà més pes a la gran patronal catalana en el càlcul de la representativitat que està duent a terme la Generalitat, que és l'altre gran front obert de Foment, en aquest cas amb Pimec. Després de mesos de discussions entre aquestes dues entitats, el Govern ha procedit a comptar el nombre d'empreses associades de cadascuna, la qual cosa ha estat contestada per Foment, que considera que caldria tenir en compte altres variables, com el nombre d'empleats d'aquestes empreses, la facturació o l'aportació al producte interior brut.

Sánchez Llibre ha insistit que la seva organització presentarà recursos a aquest recompte, tot i que també ha dit que manté obertes les converses amb la Generalitat, que està mediant perquè Foment i Pimec arribin a un acord. La representativitat de les patronals estableix el pes d'aquestes entitats en les diferents meses de negociació en què participen els agents socials, així com el repartiment dels dos milions d'euros anuals en subvencions públiques.

Vaga feminista

Foment ha anunciat que no donarà suport a la vaga general feminista convocada aquest proper divendres, coincidint amb el dia 8 de març. Segons la vicepresidenta de la patronal, Victoria Guinda, la convocatòria "excedeix l'àmbit d'actuació les empreses" i "no és el mecanisme adequat" per treballar en favor de la igualtat de gènere en el món laboral.