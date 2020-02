Cellnex tanca un acord amb Bouygues per invertir 1.000 M€ a França per al 5G

La companyia d'infraestructures de comunicacions Cellnex ha tancat un acord amb la teleco francesa Bouygues Telecom per invertir 1.000 milions d'euros a França els pròxims set anys amb l'objectiu de desplegar-hi una xarxa de fibra òptica que proveirà connectivitat fixa i mòbil i impulsarà el desplegament de tecnologia 5G en aquest país, segons ha informat aquest dimecres la companyia que dirigeix Tobías Martínez a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). "És el primer gran projecte de 5G que farem", ha dit Martínez, conseller delegat de Cellnex, que ha destacat que la companyia fa un pas més per "desenvolupar serveis de valor afegit per als clients i no ser només una empresa que compra antenes i les lloga".

La inversió es farà a través d'una nova companyia, de la qual Cellnex tindrà el 51% i Bouygues Telecom el 49%. La inversió, prevista per als pròxims set anys, suposarà estendre una xarxa de 31.500 quilòmetres de fibra que interconnectarà les torres de comunicacions que donen servei a Bouygues, 5.000 de les quals són de Cellnex.

Bouygues serà el principal client d'aquesta nova companyia, amb un contracte a llarg termini de 30 anys, prorrogable cinc anys més. Aquest contracte elevarà les vendes futures ja contractades per Cellnex en 4.000 milions d'euros, fins a assolir els 44.000 milions.

Cellnex ja era present a França des de l'any 2016, quan va comprar 500 torres de telecomunicacions precisament a Boygues, i els anys 2017 i 2018 va anar ampliant la presència amb la compra de més torres a Bouygues i el desplegament de nova infraestructura amb l'objectiu d'arribar a les 5.000 antenes el 2022. De moment, Cellnex ha invertit o ha compromès inversions a França per valor de 4.300 milions, als quals s'hauran de sumar els 1.000 milions compromesos aquest dimecres a través de la nova companyia amb Bouygues.

Menys pèrdues

També aquest dimecres Cellnex ha presentat els seus resultats de l'any 2019, que va tancar amb unes pèrdues de 9 milions d'euros, per sota dels 15 milions de números vermells de l'any anterior. La companyia ha explicat que les pèrdues es deuen als costos financers associats al seu creixement i a l'augment de les amortitzacions.

L'empresa, en la seva comunicació a la CNMV, ha destacat que va augmentar els seus ingressos un 15% el 2019, fins a assolir els 1.035 milions d'euros, mentre que el benefici brut operatiu abans d'impostos i amortitzacions (ebitda) es va situar en 686 milions d'euros, un 16% superior al de l'any 2018.

La companyia ha ampliat capital l'últim anys dues vegades, per un valor total de 3.700 milions d'euros, i ha invertit per entrar en dos països nous, Irlanda i Portugal, amb una inversió global de 8.000 milions d'euros. Tobías Martínez ha destacat la capacitat inversora de l'empresa, que en només cinc anys ha compromès 13.000 milions en inversions i ha canviat el model de negoci: el 2014 el 76% dels ingressos eren per serveis de radiodifusió, àrea que ara només aporta el 15%; i el 2014 generava el 96% del seu benefici operatiu a Espanya, on ara només hi guanya el 15%. Malgrat continuar en pèrdues, el conseller delegat ha destacat la capacitat de generació de flux de caixa i d'inversió, com demostra l'evolució de l'acció, que és va revaloritzar un 95% l'any passat.

Mobile i coronavirus

Malgrat que el principal accionista de Cellnex és italià i l'empresa té una part important de negoci en aquest país, Tobías Martínez ha indicat que l'empresa està treballant amb total normalitat. "No hem reduït la nostra activitat", ha dit. Sobre la suspensió del Mobile World Congress per l'epidèmia, Tobías Martínez ha indicat que, a títol personal, pensa que, veient com ha evolucionat la qüestió a Itàlia i ara a Espanya, la decisió "va ser prudent". Per al primer executiu de Cellnex, la cancel·lació del Mobile d'aquesta any no comportarà la desaparició del certamen perquè "no té comparació amb cap altra fira del sector del món" i "hi ha el compromís de totes les empreses, administracions i sectors que en formen part".