Cellnex ampliarà capital en 1.200 milions per finançar el seu creixement

Cellnex ampliarà capital en 1.200 milions d'euros per reforçar els seus recursos propis i finançar la seva expansió, segons ha informat la companyia d'antenes de telefonia mòbil aquest dijous en un comunicat.

Cellnex participada per la família Benetton emetrà 67 milions d'accions a 17,89 euros per acció, preu que implica un descompte del 24,4% respecte al de 23,66 euros per títol al qual l'empresa va tancar la sessió de Borsa d'aquest dimecres.

En el marc d'aquesta l'operació, Benetton i els seus socis a Cellnex (Adia i GIC) injectaran els 358 milions d'euros que és els que els hi corresponen en funció de les participacions que tenen en el capital de la signatura (29,9%) i CriteriaCaixa, que té un 6% de les participacions, hi aportarà 72 milions d'euros.

L'ampliació arriba sis dies després que en la presentació dels resultats anuals de Cellnex, el conseller delegat de la companyia, Tobías Martínez, no tanqués les portes a una ampliació del capital, tot i que va afegir que demanar-li diners a l'accionista era l'"últim recurs"

Pròximes operacions

Fonts del Cellnex han explicat a Efe que la companyia està analitzant diverses operacions que podrien concretar-se en els propers mesos. "Reforçar els recursos propis de la companyia permetrà comptar amb una major fortalesa per finançar aquest creixement alhora que s'analitzen noves oportunitats", ha assegurat el conseller delegat de la companyia, Tobías Martínez en un comunicat. Martínez ha afegit que analitza opcions de creixement "en pràcticament tots els mercats" en els quals està present.

Des de la seva constitució i sortida a borsa el 2015, llavors com a filial d'Abertis, Cellnex ha executat inversions per uns 4.000 milions per fer-se amb 21.500 antenes de telefonia que sumades a les que ja tenien compten amb una cartera total de 29.000 instal·lacions d'aquest tipus repartides per sis països d'Europa.