Cellnex compra l’operador mòbil portuguès NOS Towering per 375 milions

Cellnex ha arribat a un acord per comprar el 100% de l’operador mòbil portuguès NOS Towering per 375 milions d’euros i un compromís addicional d’inversió de fins a 175 milions. És la segona operació de la companyia a Portugal, després de la compra aquest mateix any de l’operador Omtel. Segons va informar ahir l’empresa catalana, la transacció implica prop de 2.000 emplaçaments, amb torres de telecomunicacions i antenes en terrats, localitzades en zones urbanes (40%), suburbanes i rurals (60%) a tot el país.

L’operació, que es finançarà amb diners que Cellnex té a caixa (sense endeutament), inclou el compromís d’inversió de fins a 175 milions per ampliar el perímetre amb 400 nous emplaçaments, amb programes de construcció de noves torres i altres iniciatives acordades a executar durant els pròxims sis anys. A més, Cellnex i NOS han signat un contracte inicial de 15 anys, extensible a successius períodes de 15 anys addicionals, pel qual l’operador portuguès seguirà utilitzant els emplaçaments que passarà a operar Cellnex. Un cop completada la integració d’aquests actius i el desplegament dels nous emplaçaments, s’estima que el resultat abans d’amortitzacions i impostos (ebitda) addicional generat pel grup assoleixi els 50 milions d’euros.

Amb aquesta operació, les vendes futures ja contractades de Cellnex creixeran en 2.000 milions d’euros, fins a arribar als 46.000 milions. El tancament de l’operació està subjecte al vistiplau de les autoritats reguladores i administratives. El conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, va destacar la capacitat de la companyia de tancar nous acords “fins i tot en un escenari especialment complex i sensible com el que estem vivint”, en referència a la crisi del coronavirus.