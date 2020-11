Cellnex negocia créixer un 50% amb la compra de 29.000 torres de Hutchison a Europa

Cellnex, la companyia catalana d'infraestructures de telecomunicacions, ha crescut molt els últims anys a base d'adquisicions, i ara està preparant el seu gran salt endavant amb la compra de les torres de telecomunicacions del grup de Hong Kong a Europa. Aquesta operació podria ser l'avenç més important en la història de Cellnex, ja que Hutchison té al Vell Continent 28.500 emplaçaments amb un valor d'uns 9.000 milions d'euros.

Actualment Cellnex té 61.000 emplaçaments en cartera (incloent-hi els que té previst desplegar fins al 2027), de manera que, si comprés totes les torres de telecomunicacions de Hutchison a Europa, les seves infraestructures augmentarien prop d'un 50% d'una sola tacada.

La companyia catalana ha comunicat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que té "converses avançades" amb la companyia de Hong Kong, si bé no s'ha arribat a cap acord vinculant. Cellnex no ha explicat gran cosa més de la possible operació i s'ha limitat a dir que s'exploren "escenaris de col·laboració estratègica entre les dues companyies". Però la companyia que dirigeix Tobías Martínez no ha negat la possibilitat de comprar les torres de comunicacions, ja que reconeix que les converses inclouen la potencial compra de determinats actius d'infraestructures, a més de l'execució de contractes de serveis.

Fonts properes a les negociacions han explicat que aquesta seria la compra més important feta per Cellnex, una empresa que ha crescut molt a base d'adquisicions, i si es concretés suposaria un "salt transformacional" per a l'empresa catalana, tant per l'important volum d'actius que aportaria com perquè seria la porta d'entrada en mercats on Cellnex encara no és present.

En la seva comunicació a la CNMC, Cellnex ha assegurat que s'estan negociant els possibles termes i condicions de l'acord, inclosos els termes econòmics i l'estructura de la transacció. Cal tenir en compte que Cellnex va registrar l'any passat uns ingressos de 1.000 milions d'euros (una novena part del que valen les torres de Hutchison) i que el seu ebitda (benefici abans d'impostos, interessos i altres) va ser de 686 milions, mentre que el resultat net segueix sent negatiu, amb unes pèrdues de 9 milions d'euros, bàsicament degut a la seva forta expansió.

Tot i així, Cellnex està immersa en un procés d'intens creixement i, fins a l'octubre, ha tancat o anunciat operacions de creixement a Portugal, França, el Regne Unit i Polònia amb una inversió associada de 6.900 milions d'euros. A més, a l'agost va ampliar el seu capital en 4.000 milions d'euros. L'operador d'infraestructures de telecomunicacions analitza projectes amb un volum d'inversió que podria arribar als 11.000 milions d'euros.

L'última inversió que va anunciar Cellnex, el 23 d'agost, va ser la compra de l'operador polonès Play per 800 milions d'euros. Les successives adquisicions han convertit Cellnex en un operador d'abast europeu, amb presència a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Suïssa, els Països Baixos, el Regne Unit, Irlanda i Polònia.

Una estratègia compradora que comporta normalment vendes futures, ja que els acords porten associats contractes de serveis per un període llarg amb les operadores. Així, la companyia ja té vendes futures contractades per valor de 53.000 milions. Un element que tranquil·litza els inversors en una companyia que està en pèrdues i que s'ha reflectit a la borsa, on és el valor espanyol que puja més.

Pèrdues de 84 M€

Cellnex també ha presentat aquest mateix dimecres els seus resultats fins al setembre. Un període que s'ha saldat amb unes pèrdues de 84 milions d'euros, especialment perquè ha doblat les amortitzacions en aquest període respecte a l'any anterior, i per les despeses financeres associades a les seves últimes adquisicions.

De fet, la companyia considera que aquests resultats negatius són coherents amb la fase de creixement de Cellnex i espera que els resultats dels pròxims trimestres continuïn en números vermells.

Ara bé, els ingressos van augmentar un 53% fins al setembre, fins als 1.149 milions d'euros, i l'ebitda va millorar un 68%, fins als 838 milions. Fi ns al 30 de setembre el 65% dels ingressos i un 73% de l'ebitda es van generar fora del mercat espanyol.

El deute net a 30 de setembre va pujar fins als 3.776 milions d'euros. La liquiditat disponible al tancament del semestre (tresoreria i línies de crèdit) era de 7.200 milions d'euros.