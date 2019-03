Cellnex desplegarà la tecnologia 5G a Suïssa

Cellnex Switzerland –la filial suïssa de Cellnex– ha signat un acord de col·laboració amb Swiss Fibre Net (SFN) amb l'objectiu de desplegar xarxes i infraestructures 5G a Suïssa, segons ha informat la companyia d'infraestructures de telecomunicacions en un comunicat.

L'acord facilita l'accés de Cellnex Switzerland, l'operador d'infraestructures sense fils, a serveis de fibra òptica, un dels elements clau per al desplegament del 5G, i inclou la cooperació entre les dues companyies en l'adquisició, planificació, desplegament i operació de sistemes distribuïts d'antenes (DAS) i 'small cells'.

SFN i Cellnex Switzerland ja tenen experiència en el desenvolupament de solucions innovadores com a proveïdors de comunicacions mòbils a Suïssa. Swiss Fibre Net disposa d'una xarxa de fibra òptica a gran escala al país alpí que dona servei tant a particulars com a empreses (FTTH) i connectivitat de banda ampla a les antenes (FTTA).

A principis de febrer es van adjudicar a Suïssa les noves freqüències de xarxes mòbils necessàries per al desenvolupament i desplegament del 5G. Els tres operadors mòbils que operen al país (Sunrise, Swisscom i Salt) van adquirir noves freqüències en la subhasta, en concret a la banda de 3,5-3,8 GHz. En paral·lel, la consolidació i l'accés per part dels operadors de xarxa a nous emplaçaments són "claus" per satisfer la creixent demanda de dades dels consumidors.

Amb aquest acord de col·laboració, Cellnex i SFN es posicionen per aprofitar les oportunitats de mercat que puguin sorgir en el marc del creixement i desplegament de les xarxes mòbils d'última generació a Suïssa.