Cellnex rep un préstec de 100 milions d'euros del pla Juncker

L'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex Telecom ha rebut un préstec de 100 milions del Banc Europeu d'Inversions (BEI) per millorar i incrementar la capacitat de les infraestructures de telecomunicacions mòbils de banda ampla a Espanya i Itàlia. En una nota de premsa, Cellnex ha informat aquest dijous que el préstec permetrà construir noves torres de telecomunicacions i de connexions a les xarxes dels operadors mòbils per mitjà de fibra òptica i de radioenllaços.

Així doncs, Cellnex preveu desplegar emplaçaments per a telecomunicacions en entorns rurals i urbans, infraestructures que s'espera que millorin la cobertura i la capacitat de les xarxes dels operadors. A més, el préstec servirà per adaptar emplaçaments existents amb l'objectiu d'ampliar-ne la capacitat i permetre que siguin compartits per diversos operadors. La intenció de la mesura és evitar duplicitats en les torres de telefonia.

Aquest acord signat entre Cellnex i el BEI compta amb el suport del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, que constitueix el pilar central del Pla d'Inversions per a Europa, conegut com a pla Juncker. El director financer de Cellnex, José Manual Aisa, ha explicat que el préstec del BEI implica un finançament a llarg termini amb un cost "molt competitiu", els permet "seguir acompanyant" els clients en la densificació de les xarxes i incorporar el BEI com un nou soci a llarg termini.

"Celebrem que aquesta actuació conjunta del BEI i de Cellnex compti amb el suport del Fons Europeu d'Inversions Estratègiques, en el marc del pla Juncker, que promou les inversions orientades a impulsar la competitivitat i el creixement en la Unió Europea", ha afegit Aisa.

Per la seva banda, el vicepresident del BEI, Román Escolano, ha recalcat que l'acord contribueix a "assegurar la modernització de les infraestructures de telecomunicacions a Espanya i Itàlia, unes inversions que són fonamentals per al futur desenvolupament de la telefonia mòbil a Europa".