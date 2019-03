Gerra d'aigua freda a la macrofusió Deutsche Bank-Commerzbank: el BCE i els assessors de Merkel ho rebutgen

La possible fusió entre els dos grans bancs alemanys té pocs suports. Ni el Banc Central Europeu ni el consell dels 'cinc savis' que assessoren el govern alemany en qüestions econòmiques els sembla una integració desitjable.

En concret, el president del Consell de Supervisió del BCE, Andrea Enria, ha rebutjat fusions en el sector bancari europeu amb la finalitat de crear "campions nacionals" que puguin competir amb els Estats Units o la Xina, segons ha explicat en una entrevista al 'Financial Times'.

Tot i que Enria no ha fet referència directa a la possible unió d'aquests dos grans bancs, no és casual que hagi emès aquesta opinió just en la setmana en què s'ha conegut l'interès de les dues entitats per crear un macrobanc. Enria ha expressat la seva confiança en les entitats europees ja existents i ha explicat que tenen força i rendibilitat suficients per guanyar quota de mercat i competir amb la banca dels EUA, sense necessitat de crear un "únic campió bancari".

El dirigent del BCE ha mostrat preocupació davant del problema que els bancs europeus no siguin una opció atractiva pels inversors i la necessitat de canviar aquesta visió: "Fins que això no canvi no podrem dir que s'ha completat el procés d'ajustament posterior a la crisi econòmica".

Els 'cinc savis', també en contra

D'altra banda, el consell assessor del govern alemany en economia, anomenat els "cinc savis" perquè està integrat per cinc respectats economistes, també ha desaconsellat la fusió del Deutsche Bank i el Commerzbank. "Des de qualsevol punt de vista, és una mala idea", ha anunciat Isabel Schnabel, l'experta en qüestions financeres del consell. "No és la solució", segons l'assessora, als problemes de les dues entitats, ja que el suposat estalvi en costos que pretenen s'hauria de fer a través de milers d'acomiadaments (els sindicats creuen que 30.000 persones perdrien la feina) i el tancament de moltes oficines.

El consell assessor de Merkel ha coincidit amb les declaracions del Banc Central Europeu i ha explicat que crear un "campió nacional" va en contra de la lliçó de la crisi financera de 2008 de evitar els gegants en el sector bancari, ja que la seva caiguda podria desestabilitzar completament l'estructura financera nacional i podria suposar un "gran rescat amb diners públics".