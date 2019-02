El Cercle Català de Negocis presentarà candidatures sobiranistes a les eleccions a les cambres de comerç

L'entitat empresarial sobiranista Cercle Català de Negocis (CCN) impulsarà candidatures independentistes a les pròximes eleccions a les cambres de comerç, que se celebraran el 8 de maig, segons un comunicat de l'entitat. L'organització empresarial se suma així als esforços de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que també dona suport a la creació de llistes de caràcter independentista per dirigir les cambres.

"Cap de les candidatures presentades fins ara ni ens representa plenament, ni respon als interessos del nostre teixit empresarial", assegura l'entitat. Sense donar noms, el CCN diu que, tot i que alguns dels empresaris que es presenten a les cambres diuen ser independentistes, no consta que "mai hagin participat activament en el procés sobiranista", sinó que han intentat "entorpir-lo des de dins".

Al gener l'ANC va llençar una campanya per donar suport a candidatures independents d'empresaris independentistes, amb l'objectiu de retornar el control dels ens empresarials a les petites i mitjanes empreses i posar-les "al servei del país".

⬛️⬜️🎥 L’Estat utilitza el joc brut per controlar les cambres de comerç. Permetrem que continuïn a les seves mans?



A les cambres de comerç, fes valdre el teu vot. Fem de les cambres eines de país per anar #CapALaIndependència



👉 https://t.co/Bk5Lkoy3BR pic.twitter.com/tHBksn01U3 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 31 de enero de 2019

"El Cercle Català de Negocis dona suport a la candidatura formada per empresaris sobiranistes independents per a les eleccions a les cambres de comerç convocades per al mes de maig", diu l'entitat, que, a més, "convoca els seus simpatitzants a afegir-se a aquesta candidatura". El CCN considera necessari "retornar la representativitat de les cambres a les petites i mitjanes empreses, comprometre-les amb la situació política del país, eliminar la compravenda de càrrecs en els òrgans de govern de les cambres i reduir-ne el caràcter presidencialista".

El CCN creu que l'elevada abstenció va provocar que, en les últimes eleccions, les cambres quedessin en mans de les empreses més grans, tot i que el 93% de les societats catalanes són pimes. A més, també recorda que, en aquells comicis, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va invalidar el 82% dels vots emesos per "frau electoral massiu". "No ens sentim representats per les candidatures continuistes d’aquells que van fer un abús de la legislació que aleshores regulava el sistema electoral", diu l'entitat en el comunicat.

Recentment, l'Estat va intentar frenar els intents del Govern de permetre el vot electrònic als comicis del mes de maig, però va acabar fent marxa enrere i permetrà la votació en les condicions que preveu la Generalitat. En les últimes eleccions hi va participar només un 2% de les 400.000 de les empreses i autònoms amb dret a vot.

A més, en el comunicat, el CCN assegura que convidarà les empreses estrangeres amb seu a Catalunya a formar part dels organismes directius en substitució de les empreses catalanes que van traslladar la seu social fora de Catalunya arran del referèndum de l'1-O. "El CCN respecta la decisió de les empreses deslocalitzades, però essent conseqüents considerem que no haurien de poder tenir ni representació, ni veu, ni vot en les cambres catalanes, sinó en les de la seva nova circumscripció", diu l'entitat. I hi afegeix: "No podem permetre que les grans empreses espanyoles continuïn instrumentalitzant les nostres institucions, especialment després d’haver-se deslocalitzat, cedint al xantatge i a les pressions polítiques del govern espanyol".

Actualment hi ha diverses candidatures a presidir les cambres catalanes. En el cas de la de Barcelona, la més gran de les dotze que hi ha, els empresaris Enric Crous i José María Torres van unir-se recentment. Tindran davant Ramon Masià (antiga mà dreta del president sortint, Miquel Valls) i Carles Tusquets (president de Mediolanum i considerat el candidat oficialista perquè el va escollir Miquel Valls com a successor).