El Cercle d'Economia reclama una agència independent que supervisi les inversions públiques

El Cercle d'Economia ha fet pública aquest dijous una nota davant la difícil situació econòmica generada per la pandèmia del coronavirus. L'entitat que presideix Xavier Faus alerta que la crisi requereix una resposta des del marc de la política "ràpida, contundent, efectiva i transformadora". Segons detalla la nota, cal fer front a un impacte econòmic "fortíssim i generalitzat".

El Cercle demana que els fons europeus que s'han pactat aquesta setmana "vagin acompanyats de mecanismes que incentivin la implementació de les reformes estructurals", i en aquest sentit planteja una eina de supervisió de les noves inversions. La institució demana "la creació d'una agència independent d'avaluació dels projectes, que haurien de ser presentats per les parts interessades –incloent el sector públic– de manera competitiva". La nota afegeix que cal assegurar-se que "els projectes que es finançaran contribueixin a augmentar la productivitat de l'economia espanyola".

L'entitat aprofita també el document per avisar que "Espanya no es pot permetre accentuar la deriva centralitzadora que pateix des de fa dècades" i que "lluny de corregir-se, s’ha accentuat els últims anys, incloent una visió radial de les infraestructures i diferents tractes fiscals dins del territori espanyol, amb conseqüències polítiques i econòmiques per al conjunt d’Espanya".

Paràlisi política a Catalunya

Tanmateix, l'organisme també carrega contra la "paràlisi política" que hi ha al Principat. "Catalunya no es pot permetre seguir captiva d’una paràlisis política que té conseqüències en múltiples dimensions de la vida del país. També l’econòmica. Però no només. La manca de previsió i descoordinació en la lluita contra els rebrots de covid-19 han posat de manifest les greus conseqüències que se’n poden derivar", lamenta el text.

La nota també demana que el pròxim Govern de la Generalitat "prioritzi la recuperació social i econòmica".