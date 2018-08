Chacón revisa la normativa sobre els pisos turístics

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va anunciar ahir que estudia canviar la normativa que regula els habitatges d’ús turístic, vigent des del 2012. Un dels objectius d’aquesta revisió és “establir mecanismes de control perquè no s’hi facin segons quines activitats [de caràcter no turístic]”, tal com va assegurar en una entrevista a l’ACN.

El conseller d’Empresa i Coneixement de l’anterior legislatura del govern de la Generalitat, Santi Vila, ja tenia a punt un reglament per regular el lloguer d’habitacions a turistes. Aquesta normativa preveia la possibilitat de crear la figura de la “llar compartida”, en la qual el propietari havia d’estar empadronat a l’habitatge on es fessin les activitats turístiques. A banda, el reglament incloïa una oferta màxima de places i requeria que aquests habitatges fossin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya. Chacón va argumentar ahir que ha “aturat” la regulació del lloguer d’habitacions perquè vol “contrastar-la” amb les altres forces polítiques i alhora analitzar com s’està abordant el problema en altres països. En aquest sentit, la consellera d’Empresa i Coneixement va anunciar que quan acabi les vacances d’agost tornarà a posar sobre la taula el concepte de llar compartida i que, després d’analitzar la situació actual, es regularà aquest terme.

La rellevància de Barcelona

La capital catalana és, sens dubte, una de les ciutats a escala global on més s’ha estès la proliferació dels habitatges d’ús turístic. Paral·lelament, els pisos turístics il·legals també han crescut durant els últims anys. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, es calcula que actualment dia hi ha al voltant de 6.000 habitatges que operen sense llicència. Davant d’aquesta situació el mateix consistori va començar una ofensiva el juliol del 2016 per posar fre a aquestes pràctiques. Segons va informar fa un mes la regidora d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme, Janet Sanz, l’Ajuntament ha aconseguit tancar 4.148 pisos il·legals en els últims dos anys.