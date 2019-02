La 'Champions', José Zaragoza i els 40 d'Enric Crous

"Ahir, veient el Barça-Lió, encara estàvem tancant noms", deia aquest dimecres l'empresari Enric Crous instants abans de la presentació oficial de la candidatura amb què vol guanyar la presidència de la Cambra de Comerç.

Crous, conegut culer, ha d'enfrontar-se a una candidatura que compta amb l'etiqueta de continuista i de ser pròxima a l'establishment, com ho serà la del financer Carles Tusquets. I presentar-se, amb l'enrevessat sistema electoral de l'organisme, l'ha obligat a córrer per trobar 40 candidats. I també a fusionar candidatures amb el fundador de Numintec, José María Torres. Tots dos són molt diferents en molts sentits, però n'hi ha prou de citar aquesta breu conversa amb el candidat a vicepresident de la Cambra:

"Vostè és futboler?", li demana l'ARA. "Jo? Jo soc karateka", respon, visiblement confós abans d'explicar una poc convençuda simpatia pel Barça i de fer broma amb el seu propi madridisme.

El còctel de noms de la candidatura s'ha acabat de tancar aquest mateix matí, amb confirmacions que arribaven a dos quarts de nou. Després, a les 10.30 hores, els candidats als quals les agendes els ho han permès assistien a l'acte al CCCB. Allà els esperaven Crous i Torres. "Molts no es coneixien, estan fent 'team building'", admetien des de la candidatura. La fragilitat ha estat visible en diferents moments de la presentació i, de fet, hi ha un nom dels 40 que calen que encara ballava durant l'acte: "Tenim un nom tancadíssim; ni l'Enric [Crous] ni nosaltres sabem qui és, però és senyora".

Amb tot, els noms que la candidatura ha arrossegat són importants: hi ha Joan Font, de Bonpreu; Miquel Martí, de Moventia; Oriol Guixà, de la Farga; Joan Planes, de Fluidra; Gonzalo Martín, de Tradisa; Mercè Pujol, de Ficosa, o Josep Santacreu, de DKV Seguros. Guixà, per cert, va fer arrencar unes rialles quan va explicar que arran de la fuga de seus socials d'empreses catalanes posterior a l'1-O la Farga ha entrat al 'top ten' de les companyies catalanes més grans per facturació.

Ells seran les cares més visibles d'una candidatura que durant la presentació ha admès reiteradament que li serà difícil guanyar i que salta a l'arena amb un lema d'impacte: "Si tu no votes, res no canviarà". La similitud amb el "Si tu no vas, ells tornen" del PSC de José Zaragoza era tan evident que hi ha hagut explicació oficial del director de la campanya, Jaume López.

"Zaragoza ens ha inspirat, l'hi hem agafat", admetia. "Soc amic sey, ja sabeu que és millor ser amic que enemic", afegia. Un referent curiós en la posada de llarg d'una candidatura que des dels equips rivals es qualifica d'independentista i que pretén "la regeneració de la Cambra".

Durant l'acte també s'ha parlat de la falta d'acord amb l'associació de dones empresàries de 50/50, que fins ahir es donava pràcticament per fet. "En un projecte com aquest cal una confiança del 100%, i era només del 90%", ha explicat López. Durant la tarda l'associació de dones directives i empresàries responia amb duresa: "Diferents interessos econòmics i de poder per part d'aquestes llistes han bloquejat el pacte a tres", deien. A més, lamentaven que han conegut el trencament de l'acord "per una piulada".

La fusió de candidatures entre el futboler i el karateka ha sigut complicada i dolorosa. Al llarg de l'acte un veterà del sector de la cosmètica anava explicant als diferents interlocutors que trobava la trista situació que li ha tocat viure per conformar una llista única que l'ha acabat deixant fora de la candidatura: "El Crous ha posat una noia al meu lloc", lamentava. "Home, la Montse Martí és molt bona", li replicaven, sobre la consellera delegada de MartiDerm. "Sí, sí, és molt bona i li donaré suport, però vull saber com quedo jo", replicava ell, dolgut. Una estona després, amb un altre interlocutor, hi tornava: "A la meitat d'aquests [deia, mirant la foto de família] els vaig convèncer jo", deia. "I el Torres és aquí gràcies a mi, estic molt emprenyat, hauria d'haver lluitat pel que és meu", afegia.