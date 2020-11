Chupa Chups millora beneficis però acumula 85 milions de pèrdues en 14 anys

Chupa Chups va tancar l’any passat amb el segon benefici més alt des que la família Bernat, fundadora de la companyia, la va vendre al grup italià Perfetti Van Melle. En concret, el fabricant dels famosos caramels amb pal va guanyar 8,6 milions, una xifra que només es va superar el 2016, quan va obtenir un benefici d’11,5 milions d’euros, segons ha pogut comprovar l'ARA. L’empresa, a més, acumula cinc anys seguits de guanys i la seva facturació es va elevar en un 6% l’any passat.

Ara bé, Perfetti Van Melle –que també controla marques de caramels com Mentos o Golia– és lluny de recuperar la inversió que va fer per adquirir la companyia catalana. El 2006 aquesta multinacional es va gastar 400 milions d’euros per quedar-se Chupa Chups i en aquest temps les pèrdues de l’empresa han superat àmpliament els beneficis.

En concret, Chupa Chups acumula uns números vermells de 85 milions d’euros des de l’arribada de Perfetti. Això explica que la major part del benefici de l’any passat (el 90%) es destini a cobrir pèrdues d’exercicis anteriors.

La família Bernat va guanyar amb la Casa Batlló 13 M€ el 2018, més del que ha guanyat Chupa Chups cap any

Per a la família Bernat, en canvi, les coses han anat millor. Actualment es dediquen a gestionar Bernat Family Office, des d’on dirigeixen les seves inversions. La més destacada que tenen és la Casa Batlló (l’edifici de Gaudí, que ells posseeixen). Aquest edifici, tot sol, va generar uns beneficis de 12,6 milions el 2018, una xifra que Chupa Chups no ha guanyat en cap dels anys que han passat des de la seva marxa.

Les dificultats de Chupa Chups

Des del 2007 (l’any després que la propietat canviés de mans) les vendes de Chupa Chups van caure amb contundència. Aquell any es va assolir un rècord de 135 milions de facturació, però els registres van baixar ràpidament i van acabar caient fins al mínim de 89,4 milions, registrat el 2017. Els dos últims anys aquesta tendència s’ha revertit i han pogut tornar a augmentar els ingressos que, amb tot, segueixen lluny del seu punt més àlgid.

Les vendes han caigut amb força des del rècord del 2007, però en els últims anys han remuntat

Pel camí, la companyia amb seu a Sant Esteve Sesrovires també ha anat reduint personal: el nombre de treballadors ha passat dels 650 del 2006 als 365 que tenien al tancament del 2019.

Tot i que es tracti dels comptes del 2019, la memòria de la companyia també inclou algunes advertències de cara al que pugui passar el 2020.

Chupa Chups admet que la pandèmia del covid-19 i el confinament poden malmetre els seus resultats i les seves vendes, tot i que encara no s’atreveix a quantificar-ho. Sigui com sigui, l’empresa que ara presideix l’italià Massimo Terrevazzi tan sols ha fet un ERTO que va afectar el 12% de la plantilla, principalment treballadors de l’àrea comercial.

Fi del litigi Bernat-Perfetti

En els últims anys, la família Bernat i la multinacional Perfetti Van Melle han mantingut un litigi per una part de l’import de la compra pactada el 2006. En concret, el 2015 els antics propietaris van interposar una demanda exigint als compradors el pagament de 19 milions d’euros per un suposat incompliment del contracte de compra. Finalment, però, aquest potencial conflicte ha quedat en no res, segons confirmen a l’ARA fonts coneixedores del litigi.

El litigi entre les dues parts era per una part del pagament de la compra de Chupa Chups

Com passa en molts contractes de compravenda d’empreses, la part compradora es reserva el pagament d’una part de l’import pactat i només l’entrega quan, amb el pas dels anys, es van complint tots els punts que tenen pactades les dues parts. El conflicte entre els Bernat i Perfetti es va produir per aquest motiu, i llavors la multinacional es va negar a abonar part del que devia a la família.

Finalment, però, aquestes tensions es van resoldre “satisfactòriament” i “sense impacte en el balanç de cap de les dues parts”, asseguren les fonts consultades.